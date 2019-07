Margrethes løn er på himmelflugt

Kongehuset har kronede dage.

Dronning Margrethe tjener nu 6.799.326 om måneden skattefrit, efter staten sidste år gav hende en lønforhøjelse 117.886 kroner.

Det fremgår af kongehusets årsrapport.

Dermed har landets regent en årsløn på 81.591.911 kroner, og hendes gage er steget med 40 procent siden 2005.

Dronningens løn er af lov fastlagt lønudviklingen hos de statsansatte, hvilket betyder, at Margrethes løn stiger i takt med de statsansattes.

Det er en imidlertid en problematisk metode til at aflønne regenten, vurderer Bent Greve, professor på RUC med speciale i velfærdsstaten.

Han forklarer, at lønreguleringen kan gøre dronningen for rig.

- Ulempen er, at der kan være en forskel på pris- og lønudviklinger, og at man derfor kan give en over- eller underkompensation, siger professoren.

Så lidt steg menigmanden i løn Mens dronning Margrethes kunne notere en lønforhøjelse på 127.000 kroner, måtte hr. og fru Danmark nøjes med en 'smule' mindre Politibetjent: 766 kroner Tal fra Politiforbundet viser, at politiassistenter med 7-12 års anciennitet steg i løn med 766 kroner fra 2018 til 2019, så de i år får 39.519 kroner inklusiv pension og tillæg Arbejder: 736 kroner Tal fra 3F viser, at arbejdere steg i løn med 736 kroner fra 2018 til 2019, så de i år får 31.152 eksklusiv pension, genetillæg, særlig feriegodtgørelse og overarbejde Sygeplejerske: 327 kroner Tal fra Dansk Sygeplejeråd viser, at en nyuddannet sygeplejersker steg i løn med 327 kroner fra 2018 til 2019, så de i år får 25.714 kroner eksklusiv pension, genetillæg, særlig feriegodtgørelse og overarbejde

Han mener, at man hellere burde fastlægge Margrethes løn til prisudviklingen.

- Jeg ville foretrække at koble statsydelsen på prisudviklingen, som afspejler, hvad det koster at købe varer og ydelser, siger han.

Ofte diskuteret

Professoren fortæller, at man med den nuværende metode har forsøgt at matche kongehusets indtægter med dets udgifter, som i høj grad går til et hof på statslige overenskomster.

Af kongehusets samlede udgifter på 85,5 millioner kroner går blot en del - 54,7 millioner kroner sidste år - til hoffet, og dermed er det ikke en dækkende metode, fastslår Bent Greve.

- Det er svært at finde en faktor, der lige præcis dækker det hele, og derfor har man ofte diskuteret det, siger han.

Kongehuset ønsker ikke at kommentere lønreguleringen.

Det gør landets nye regeringsparti, Socialdemokratiet, heller ikke, oplyser partiets presseansvarlige.