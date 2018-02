Marianne måtte droppe sidste farvel til Henrik: Køen var for lang

Sidste chance for at besøge prins Henrik, mens han ligger på castrum doloris var mandag aften. Alligevel måtte flere danskere opgive, da køen var for lang

Køen til at sige et sidste farvel til prins Henrik har siden lørdag bugtet sig flere hundrede meter rundt om Christiansborg og Christiansborg Slotskirke. I dag var sidste chance for at besøge prinsen, da han lå på castrum doloris. Dørene skulle efter planen lukkes kl. 19, men køen af danskere, der skulle sende en sidste tanke til prinsen var så lang, at Christiansborg Slotskirke måtte holde åbent til 19.30.

Alligevel nåede flere af de fremmødte ikke ind. Foran kirken stod flere af dem og strakte hals for at få et glimt af prinsen, inden han bliver sendt ud på sin sidste rejse.

En af dem, der stod på trappen foran kirken var Marianne Poulsen fra Odense.

- Jeg havde egentlig tænkt, at jeg gerne ville ind og se det i eftermiddag, fortæller hun.

- Jeg tror, at jeg var herinde ved halv fem-tiden, men der stod de i kø hele vejen rundt, og det tænkte jeg, at det opgav jeg simpelthen.

Søndag lukkede kirken, inden alle i køen nåede ind. Daniel Østergaard Hansen stod i køen i går, men måtte gå skuffet hjem, da han ikke blev lukket ind.

- Desværre lukkede de køen, inden jeg kunne nå at komme ind, siger han.

- I dag kommer jeg direkte fra arbejde. Jeg troede ikke, at jeg kunne nå det, men jeg fik lidt tidligt fri.

De allersidste danskere, der fik lejlighed til at sige farvel til Prins Henrik, var Morten Messerschmidt sammen med Dot Wessmann.

- Det, der er så bevægende, er, at vi faktisk fik lov til at være de allersidste, der gik ud lige nu. Det var meget specielt, og det vil jeg altid gemme, fortalte en tydeligt bevæget Dot Wessmann.

- Det er et stykke danmarkshistorie, som man siger farvel til, og som man gennemlever her, da vi gik igennem slotskirken, mens der blev sunget 'Det var på Istedhede', som jo også er et stykke danmarkshistorie. Så det er meget bevægende og meget sørgmodigt at tage afsked med en person, der har fyldt så meget, sagde Morten Messerschmidt.

Prins Henrik bisættes fra Christiansborg Slotskirke tirsdag kl. 11. Til bisættelsen deltager kongefamilien, repræsentanter fra prins Henriks franske familie, repræsentanter fra det officielle Danmark og folk fra hoffet. Efterfølgende holdes der en privat sammenkomst for gæsterne på Amalienborg.