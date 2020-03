Mary aflyser rejse på grund af coronavirus

Kronprinsesse Marys deltagelse i OECD 2020 Global Forum on Environment i Paris er aflyst på grund af coronavirus. Det skriver kongehuset i en pressemeddelse.

Kronprinsessen skulle ellers have holdt åbningstalen i Paris, men nu bliver dette ikke aktuelt, da arbejdsbesøget er blevet aflyst.

'Det sker på baggrund af oplysninger fra Udenrigsministeriet om, at mødet, som følge af situationen med COVID-19, nu bliver gennemført i mere begrænset omfang end oprindeligt planlagt', lyder det i pressemeddelelsen fra kongehuset, der fortsættes:

'Blandt andet er højniveaudeltagelsen i panelet ved åbningen, hvori Hendes Kongelige Højhed skulle have deltaget, reduceret på grund af afbud. Det er derfor efter Udenrigsministeriets vurdering ikke naturligt, at Kronprinsessen deltager.

Ifølge Billed-Bladet har kronprinsesse Mary flere gange tidligere åbnet konferencen i Paris. Første gang i 2017. Hendes tale skulle denne gang blandt andet have omhandlet, hvordan klimaforandringer særligt rammer piger og kvinder globalt.

Kronprinsessen skulle i forbindelse med sit besøg til Frankrig på besøg hos den danske ambassadør ved OECD, Carsten Staur, men det er hermed også aflyst.

OECD er en organisation for økonomi, samarbejde og udvikling, der har til formål at fremme målsætninger, som vil forbedre social og økonomisk velfærd for befolkningen i hele verden. OECD er en forkortelse for Economic Co-operation and Decelopment.