Mary dybt bekymret

De seneste måneders coronakrise har budt på en gabende tom officiel kalender for kongefamilien.

Det kommende sommertogt, audienser og endda dronningens runde fødselsdag er blevet aflyst af frygt for den nye og farlige virus. Til gengæld har den royale familie flere gange lukket danskerne ind i privaten bag slottets tykke mure.

Her har vi kunnet se Frederik og Mary slænge sig i sofaen og se teater transmitteret fra Det Kongelige Teater, kronprinsen har taget os med til frisør og torsdag kunne vi danskere så komme med Mary på arbejde.

På Instagram er der postet et billede, hvor kronprinsessen holder møder med udviklingsminister, Rasmus Prehn. Teksten til billedet er skrevet i jeg-form, og man får den klare fornemmelse, at Mary selv har været ved tasterne og skrive om en af sine mærkesager - kvinders og pigers rettigheder og liv.

I opslaget udtrykker kronprinsesse Mary sin store bekymring for konsekvenserne ved corona for piger og kvinder.

'I dag mødtes jeg med udviklingsminister Rasmus Prehn, hvor vi – som I kan se med god afstand – drøftede både kortsigtede og langsigtede konsekvenser af Covid-19-krisen for piger og kvinders hverdag rundt omkring i verden, blandt andet i relation til uddannelse, vold, mødredødelighed, børneægteskaber, uønskede graviditeter.. Og jeg kunne blive ved' står der i opslaget.



'Vi talte også om vores fælles bekymring for risikoen for, at vi taber de fremskridt for piger og kvinder, der er opnået indtil nu. Og om vigtigheden af at have fokus på, hvordan pandemien specifikt rammer piger og kvinder, og på hvordan vi sikrer, at vores svar på krisen reflekterer lige netop det'.

Kronprinsesse Mary er blandt andet protektor for Mødrehjælpen, Julemærkefonden og foreningen Børn, Unge & Sorg og Det Nationale Sorgcenter, der har fokus på netop børn og kvinder.

Samtidig lægger Mary navn til og en masse arbejde og energi i Mary Fonden, der har fokus på mobning, ensomhed, trivsel og vold i hjemmet.

Fonden blev skabt ud fra midler, som kronprinsparret fik i gave ved deres bryllup.

Torsdag kunne Frederik og Mary fejre 16 års bryllupsdag.