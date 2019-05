Mary erkender: Det kan jeg gøre bedre

Kronprinsessens tøjforbrug er for stort, indrømmer hun i et nyt interview

Mary er kendt som en meget moderigtig prinsesse, og gang på gang hyldes den 47-årige kronprinsesse for sin sikre - og ikke mindst dyre - stil.

Dyre mærkevarer, svinedyre sko og tasker og specialsyede rober udgør Marys garderobe, og med en samling som hendes, behøver hun ikke vise sig i den samme kjole to gange.

Flot ser det ud, men det er som bekendt ikke særlig miljøvenligt.

Nu taler Mary om tragedien i Sri Lanka

Og det er Mary da også fuldt ud bevidst om, slår hun fast i et nyt interview med Modemagasinet IN, der er på gaden i dag.

Her erkender hun, at der er plads til forbedring.

- Jeg indrømmer, at mit forbrug af tøj er stort, hvilket hænger sammen med det liv, den rolle og det arbejde, jeg har. Men jeg kan gøre det bedre - og det arbejder jeg på, siger hun i interviewet, hvor hun er fotograferet iført sin forlovelseskjole fra 2003.

Mary brugte også kjolen til dronningens 70-års fødselsdag i 2010. Foto: Jens Dige/Ritzau Scanpix

Hun gør dog meget allerede, lader hun forstå.

- Jeg genbruger mit tøj. Ikke kun til officielle gøremål, men også privat. Jeg køber vintagetøj. Jeg får mit tøj syet om, og der er mange variationer. Nogle kjoler er gået fra lange til at være korte og fra at have lange ærmer til at være uden ærmer. Lange kjoler er blevet til en nederdel, og jeg mixer og matcher, så jeg får brugt mit tøj på nye måder.

- Skal de bukser til vask?

Derudover sørger hun for at gemme sit tøj til sine to døtre, 12-årige Isabella og otteårige Josephine, og sørger i øvrigt for at give børnenes tøj videre.

Alle kronprinsparrets fire børn er i det hele taget meget optaget af miljøet og gør meget ud af at slukke lyset, lukke køleskabet, slukke for vandet og samle skrald på stranden.

De fire prinser og prinsesser kan ifølge deres mor glemme alt om at smide rene jeans til vask. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Se også: Prinsesse Benedikte i 'giftigt' angreb på Mary

Og så er det ifølge Mary vigtigt ikke at være hysterisk, når det gælder tøjvask.

- En af mine kæpheste er at fjerne jeans fra vasketøjskurvene og spørge børnene, om de virkelig behøver at blive vasket så hurtigt igen, og så får de en forklaring på, hvorfor jeg spørger: For at spare på vandet, mindske udledningen af mikroplastik, og så tøjet holder længere, slår hun fast.

Selvom Mary altså mener, at hun er godt på vej, når det titlen som bæredygtig modeprinsesse, så er alle ikke enige. I bogen 'Benedikte - en kongelig prinsesse', der kom på gaden i sidste uge, langede dronning Margrethes søster ud efter den velklædte prinsesse og understregede, at medlemmer af kongehuset ikke bør klæde sig for dyrt eller ekstravagant.

'Jeg er opdraget til at købe kvalitet, så både stoffet og modellen kan holde i mange år. Jeg kunne ikke drømme om at købe en nederdel for en enkelt sæson. Man kan sagtens bruge noget tøj flere gange, så det ikke hedder: 'Nå, nu har hun fået en ny kjole igen'. Det var der måske nogle, der kunne lære lidt af', lyder det i bogen.

Sidste år anslog en engelsksproget royal modeblog, at Mary hører til blandt de dyreste prinsesser, hvad angår tøj og sko.

Bloggeren har studeret hendes køb for 2018 og regnet sig frem til, at hendes nyerhvervelser for det år alene løber op i svimlende 894.200 kroner.

Se også: Frede og Marys fede ferie: Krydstogt kostede 3,2 millioner