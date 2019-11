Mary hyldet i udlandet: Se hendes store tegn på respekt

Det store udland er dybt fascineret af den danske kronprinsesse og hendes måde at udvise respekt på over for dronning Margrethe

En enkelt gestus ved en koncert på Fredensborg Slot har sat gang i journalisterne fra både USA og England.

Her var dronning Margrethe og kronprinsesse Mary sammen og i et billede fra den festlige lejlighed, kan man se den smukke danske kronprinsesse presse sig selv ind mod væggen, da dronningen træder ind i den loge, hvor de skal se koncerten.

Billedet her har fået de udenlandske medier til at betegne Mary som en prinsesse med god etikette over for dronningen. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Dem simple gestus har skabt røre, fordi det i flere medier bliver betegnet som et meget stort tegn på respekt fra Marys side af.

Hos People beskriver de gestussen som et flot tegn over for dronningen, og hos Daily Mail er de både imponerede over Marys valg af tøj samt hendes høflige og respektfulde optræden.

Parret dukkede velklædte op til koncerten. Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Den kongelige familie var samlet til koncerten for at hylde musik og rigsfælleskabet mellem Danmark, Grønland og Færøerne.

Under koncerten sad dronningen i midten med Mary og kronprins Frederik på hver sin side.

På Instagram har kongehuset lagt flere billeder op af koncerten, hvor de beskriver aftenen.

'Fra Færøernes grønne fjelde og Grønlands isklædte bjerge til Danmarks marker og skove spænder rigsfællesskabet bredt geografisk, og gennem generationer har de tre lande delt historie, hvor venskaber og familier er flettet sammen. Her til aften blev rigsfællesskabet mellem de tre lande hyldet, da Hendes Majestæt Dronningen bød velkommen til en bred vifte af repræsentanter fra rigsfællesskabet til koncert og efterfølgende middag i Kuppelsalen på Fredensborg Slot'.