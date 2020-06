Mary inviterer hele verden til Danmark

Coronavirussen har i de seneste måneder lukket store dele af verden ned, og arrangementer på stribe er blevet aflyst eller udskudt i et forsøg på at sætte en stopper for spredningen af sygdommen.

Verden over er Pride-arrangementer blevet aflyst, og derfor er fejringen rykket ind på internettet i år. Det sker med LGBTI+-arrangementet Global Pride, som er et 24-timers langt event med talere fra hele verden.

På vegne af Danmark gik kronprinsesse Mary tidligere i dag foran kameraet for at holde tale. Det viser en video, som Kongehuset har delt på Instagram.

Her brugte hun blandt andet anledningen til at invitere hele verden til Danmark næste år. Her har coronavirussen forhåbentlig lagt sig, og så er det planen, at København skal danne rammer om LGBTI+-arrangementet, der har fået navnet Copenhagen 2021.

- Jeg sender jer mine hjertevarme hilsener sammen med en varm invitation til at besøge os næste år her i Danmark til Copenhagen 2021, siger kronprinsesse Mary til sidst i videoen.

Kronprinsesse Mary roser desuden tiltaget Global Pride.

- Udfordrende tider er tider, hvor vi går sammen for at finde en ny vej frem. Og det gjorde mig så glad at høre, at LGBTI+-pridearrangører verden over gik sammen for at skabe en virtuel Global Pride som et modsvar til de nuværende restriktioner, der forhindrede alle de planlagte fysiske festligheder og forsamlinger, siger hun.

Kronprinsesse Mary er protektor for Copenhagen 2021, og hun glæder sig i videoen over, at det efterfølgende bliver Australien, hvor hun er født, der skal afholde det næste event. Det sker i 2023.