Mary og Frederik sagde farvel

Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik deltog lørdag i begravelsen af grev Frederik Moltke, som omkom under en skiulykke i Japan 23. januar.

Den kirkelige handling foregik i en smuk pyntet Tureby Kirke, og kronprinsparret var blandt næsten 500 deltagere, som sagde et sidste farvel til den 27-årige greve, der stod som arving til Danmarks største gods - Bregentved Gods.

Det var emeritus Helle Rejnhold, der stod for den kirkelige handling. Rejnhold har været en form for huspræst for Moltke-familien på Bregentved Gods og har ud over dåb og konfirmation af Frederik Moltke og dennes to brødre også stået for vielsen af forældrene Kirsten og Christian Moltke.

- Jeg har altid haft en speciel tilknytning til familien. Jeg har kendt Kirsten, siden hun var ung. Det er en utrolig dejlig familie. De er meget afholdte, hvor de bor, og sådan har det været gennem generationer. De er meget menneskelige, og det kunne også ses i dag, hvor der næsten var 500 til stede i kirken, siger Helle Rejnhold til Ekstra Bladet.

Minister og kostskolerektor

Ud over kronprinsparret, som ifølge Rejnhold havde en meget smuk krans med, sås blandt andre også tidligere forsvarsminister Søren Gade og tidligere rektor på Herlufsholm Kostskole Klaus Eusebius Jakobsen i kirken.

Også den tidligere rektor for Herlufsholm Kostskole Klaus Eusebius Jakobsen deltog i begravelsen. Arkivfoto: Per Rasmussen

Frederik Moltke har ligesom sine brødre gået på Herlufsholm Kostskole, men han var ved sin død bosiddende i London.

I kirken blev salmerne 'Den signede dag', 'Op al den ting' og 'Nu falmer skoven trindt om land' sunget. Sidstnævnte, der af mange opfattes som en efterårssalme, egner sig også symbolsk til at fortælle om livets afslutning.

Landmandssalme

Desuden sang deltagerne også salmen 'Du gav mig vorherre en lod af din jord'. Det er ifølge Helle Rejnhold en smuk salme, der passer specielt godt til begravelser i landmandsfamilier.

Bregentved Gods er Danmarks største gods med jordbesiddelser på mere end 6000 hektar. Godset har tilhørt Moltke-familien siden 1746. Foto: Ritzau Scanpix

Desuden blev der ved lejligheden spillet et smukt stykke på et flygel i kirken af en koncertpianist.

- Det var et stykke, som Frederik kendte. Det var meget, meget smukt, siger Helle Rejnhold til Ekstra Bladet.

Helle Rejnhold takkede på vegne af familien for fremmødet i kirken.

Stedes til hvile på familiegravsted

Efter begravelsen blev der holdt en mindehøjtidelighed på Turebyholm Slot, hvor de fleste deltagere fra kirken også deltog. Også kronprinsparret valgte at deltage i mindehøjtideligheden, fortæller Helle Rejnhold.

Det var planen, at Frederik Moltke skulle arve Bregentved Gods fra sine forældre. Han havde taget en uddannelse i jordbrugsøkonomi fra Københavns Universitet.

Frederik Moltke bliver stedt til hvile på det særlige familiegravsted tæt på Freerslev på Bregentved Gods egne jorder.

Bregentved ligger på Midtsjælland tæt på Haslev og er Danmarks største gods. Godset har været ejet af Moltke-familien siden 1746.

Under godset hører store skov- og landbrugsarealer i alt 6519 hektar.

Frederik Molkte havde to brødre, som også begge har titlen af greve.