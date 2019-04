Mary skal rådgive danskere i sorg

Kronprinsesse Mary vil på torsdag sidde klar ved telefonen hos Sorglinjen, når pårørende og efterladte har brug for en at tale med

Når pårørende og efterladte torsdag 25. april ringer til Sorglinjen, er det muligt, at de får sig lidt af en overraskelse, når røret bliver løftet.

Kronprinsesse Mary vil nemlig på lige fod med de frivillige hos Sorglinjen sidde klar ved telefonen og besvare opkald fra borgere, der har mistet en person, de holder af, eller lever sammen med alvorligt syge forældre eller søskende.

Preben Engelbrekt er direktør for Det Nationale Sorgcenter, som Sorglinjen hører under. Han sætter pris på, at kronprinsessen gør en indsats for Sorglinjen og håber, at besøget vil hjælpe efterladte rundt omkring i landet.

- Vi glæder os til at vise kronprinsessen den forskel, de frivillige på Sorglinjen gør, når de bruger deres dyrekøbte erfaringer til at støtte andre efterladte.

- Det er svært at begribe, hvad sorg er, medmindre man har prøvet det. Jeg håber, at kronprinsessens besøg vil være med til at vise efterladte i hele Danmark, at det er ok at række ud efter støtte og hjælp, når man har mistet, og at der er hjælp at hente på Sorglinjen, siger Preben Engelbrekt i en pressemeddelelse.

Kronprinsesse Mary oplevede selv at miste sin mor i en ung alder, da hendes mor, Henrietta Clark Horne, gik bort i 1997.

Kronprinsessen indtrådte i 2013 som protektor for rådgivnings- og forskningscentret Børn, Unge & Sorg, der i 2016 også modtog Kronprinsparrets Sociale Pris sammen med 500.000 kroner.

Det Nationale Sorgcenter og den tilhørende Sorglinje er skabt under Børn, Unge & Sorg, der blandt andet finansieres af Sundhedsministeriet.

Torsdag møder kronprinsessen først de frivillige, der sidder ved telefonerne, og efterfølgende sidder hun ved telefonen fra 17.00 til 18.00.