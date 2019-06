Mary tog tyren ved hornene

Mens Frede prinsede med højhastighed, fik Kronprinsessen møg under neglene i selskab med folk og fæ i Roskilde

Uanset om man er royalist eller ej, kan man ikke kalde kronprinsesse Mary for doven. I går, fredag, i anledning af åbningen af Roskilde Dyrskues 50 års jubilæum bevægede hun sig ugenert rundt imellem folk og fæ. Og hun tog uden at fortrække en mine tyren ved hornene, da hun blev præsenteret for den langhårede fætter på fire ben.

Mange af kreaturerne blev kløet og klappen af kronprinsesse Mary. Foto: Ritzau Scanpix

Vel vidende, at der lugter mere af lort end af lagkage på en dyrskueplads, havde kronprinsessen iført sig ganske fornuftigt tøj og kunne dermed nusse med både store og små husdyr. Og det så ud til at imponere såvel stoute bønder som småpiger, der hver især var stolte af deres kræ.

Et par små piger viste stolt deres høns frem for Kronprinsessen. Foto: Ritzau Scanpix

Roskilde Dyrskue har været afholdt siden 1969, og er i dag Danmarks største dyrskue med op imod 90.000 besøgende hvert år. Dyrskuet har fokus på det danske landbrug, og ved dyrskuet samles både producenter og forbrugere.

Nogle husdyr er lidt støre end andre, måtte kronprinsessen medgive. Foto: Ritzau Scanpix

Mens fruen helt afslappet gik rundt og fik møg op under neglene, prinsede Frede sig med politikere og højhastigheds-indvielse i Køge. Det foregik naturligvis under blankpolerede forhold.

Hans højhastighed kronprinsen blev han kaldt i sine yngre dage. Men glæden ved fart har tilsyneladende ikke helt sluppet Frede. End ikke selv om der her ikke var tale om et decideret højhastighedstog. Foto: Banedanmark

Og kronprinsen var i sit muntre hjørne, da han steg om borg på toget i selskab med Magnus Heunicke. Socialdemokraten har som en gimmik i valgkampen delt gratis pizza ud, så Frede spurgte ifølge Sjællandske Medier den tidligere transportminister, om han nu også havde taget pizza med til ham. Det havde Heunicke ikke, men han lovede at medbringe noget næste gang, han blev inviteret til Amalienborg.

Der var fint og nypudset, da indvielsen af højhastighedsbanen til Ringsted løb af stablen. Foto: Ritzau Scanpix

Kronprinsen afslørede så, at hans pizza-favorit er Quattro Formaggio, så det har Heunicke forhåbentlig skrevet sig bag øret.