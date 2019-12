Millioner går spildt: Her er Margrethes spøgelsesslot

Nordsjællands lokale ærgrer sig over, at landets regent har ladet Sorgenfri Slot stå tomt i snart 25 år

Gardinerne er trukket for, og lyset er slukket i Sorgenfri Slots hovedbygning, der har stået mennesketomt et kvart århundrede, efter arveprinsesse Caroline Mathilde gik bort i 1995.

Dermed fiser det meste af driftsudgifterne, der er i millionklassen, ud i den blå luft, og samtidig står lokalsamfundet i Lyngby-Taarbæk Kommune på spring for at få lov til at gøre brug af slottet.

Sorgenfri Slot råder over en lang række tilbygninger, der er blevet stillet til rådighed over for blandt andre kongelige slægtninge og ansatte i hoffet. Foto. Aleksander Klug

- Det er ærgerligt, siger 39-årige Martin Løve Bregnved, der er ude at gå tur med frue og hund slotsparken bag slottet denne decemberdag.

Lyngby-borgeren mener, at man bør komme kommunens boligmangel til livs ved at omlægge slottet.

- Jeg har af gode grunde aldrig været derinde, fordi det er lukket for offentligheden, så jeg kender ikke mulighederne præcist, men der er mange enlige mødre og fædre, der søger bolig, og det er stort set umuligt at finde noget, siger han.

Martin Løve Bregnved opfordrer Margrethe om at omlægge Sorgenfri Slot til boliger og lade enlige mødre og fædre flytte ind på. Foto: Aleksander Klug

Ifølge den såkaldte civillistelov har dronning Margrethe kvit og frit råderetten over seks af statens ejendomme, heriblandt Sorgenfri Slot, men hverken Margrethe, eller hendes to sønner, Frederik og Joachim, og deres familier har boet på slottet.

I de seneste år har Margrethe som familiens overhoved i stedet hjulpet boligsøgende slægtninge og betalt ansatte i hoffet ved at stille bolig til rådighed i en af tilbygningerne.

For eksempel boede hendes kusine prinsesse Elisabeth i en årrække indtil sin død sidste år i den såkaldte Damefløj, mens kronprins Frederiks chauffør har boet i en anden tilbygning.

Hverken kongehuset eller Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at oplyse, hvorvidt de mange tilbygninger bliver brugt, men ved Ekstra Bladets slotsbesøg i december tydede det på, at flere tilbygninger stod tomme.

John Kofoed og hans forening Ekspeditionsgruppen i Lyngby-Taarbæk for mænd over 60 har som nogle af de få, heldige lokale fået lov til at gøre brug af et par af de tomme værelser i en tilbygning.

Den 79-årige pensionist er mødt op i god tid sammen med foreningens sekretær og eneste kvindelige medlem, Kate Madsen, for at forberede den årlige julefrokost.

John Kofoed og hans forening for mænd over 60 har fået lov til at bruge Marineforeningens lokaler på Sorgenfri Slot til at afholde deres årlige julefrokost i år. Foto: Aleksander Klug

John Kofoed håber, at flere som ham og hans forening kan få lov til at gøre brug af Sorgenfri Slot.

- Brug slottet eller riv det ned, siger John Kofoed, mens han sætter julebajerne på køl i et veludrustet køkken.

Tristessen

Tomheden på Sorgenfri Slot er økonomisk nonsens.

Ekstra Bladets aktindsigter i Slots- og Kulturstyrelsens udgifter til Sorgenfri Slot viser, at det koster i omegnen af halvanden million kroner om året at drive slottet, haven og dets tilbygninger.

Det koster Sorgenfri Slot Kongehuset nøjes med at betale for varme i den tid, som de opholder på statsslottene, og for den indvendige vedligeholdelse. De to udgifter er i kongehusets årsrapport opgjort som samlede beløb for alle slottene på henholdsvis 3.093.572 kroner og 829.974 kroner i 2018. Nedenfor er angivet Slots- og Kulturstyrelsens udgifter til driften af Sorgenfri Slot: Vedligehold 2018: 1.188.965 kroner 2017: 1.365.299 kroner 2016: 1.812.000 kroner Varme 2018: 144.863 kroner 2017: 114.027 kroner 2016: 148.491 kroner

Pengespildet ærgrer Kate Madsen, der har boet i Kongens Lyngby hele sit liv.

- Det står tomt, og der er varme på alligevel. Det skal der jo være - driften af slottet er dyrt i det hele taget.

- Brug det til noget!

- Det skal bruges til noget kulturelt såsom teaterforestillinger, mener hun.

Kongehuset ønsker ikke at kommentere artiklen.