Modsiger mor

Kronprins Frederik er - i modsætning til sin mor - ikke i tvivl om, at den globale opvarmning er menneskeskabt

Dronning Margrethe gjorde sig i et interview i Politiken i april måned bemærket med et par opsigtsvækkende udtalelser, hvor hun fortalte, at hun i lighed med eksempelvis den amerikanske præsident, Donald Trump, ikke er sikker på, at klimaforandringerne er menneskeskabte.

- Jamen, at mennesker spiller en rolle i klimaforandringer, det er der nok ingen tvivl om. Men om de er skabte - direkte - det er jeg ikke ganske overbevist om, sagde Margrethe og tilføjede:

- At panikke er en meget dårlig måde at tage fat på problemer på. Det går ikke. Det skal man ikke.

80-årige Margrethe har ikke travlt med at gå i panik over den globale opvarmning. Foto: Ole Steen

Menneskets adfærd

Dronningens udtalelser vakte stor opsigt og medførte blandt andet folketingsspørgsmål til klima-og energiminister Dan Jørgensen, der dog ikke ville forholde sig til dronningens udtalelser.

I en aktuel tale, som han holdt onsdag ved åbningen af et såkaldt webinar i 'State of Green', erklærede kronprins Frederik sig enig i en linje, der flugter mere med Greta Thunberg end Donald Trump. Det skriver Politiken

'State of Green' er et offentligt-privat partnerskab, der sætter fokus på globale klima- og miljøudfordringer.

- Vi ved, at den dramatiske opvarmning af vores klima i de seneste årtier er forårsaget af menneskets adfærd og den måde, hvorpå vi har organiseret vores samfund, lød det fra kronprinsen, der har været protektor for 'State of Green', siden det blev grundlagt i 2008.

52-årige kronprins Frederik ser gerne, at klimaudfordringerne bliver taget meget alvorligt. Foto: Ritzau Scanpix

To kriser

I sin tale opfordrede kronprinsen til, at verdenssamfundet tager både coronakrisen og klimakrisen alvorligt - også selv om det kommer til at koste dyrt.

- Vi står ved en skillevej, hvor spørgsmålet ikke er, om vi har råd til at takle to kriser på én gang - coronakrisen og klimakrisen - men om vi har råd til at lade være, lyder det fra kronprinsen.