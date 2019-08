Møgbeskidt: Jokkes kro i fedtefadet

Prins Joachims Schackenborg Slotskro har atter store problemer med rengøringen.

Under et uanmeldt kontrolbesøg sidste måned fandt Fødevarestyrelsen så meget skidt og snavs, at kroen mistede sin elitesmiley.

Joachim omgår loven

Myndighedernes udsendte opdagede et frygteligt griseri i køkkenet, og bliver der ikke gjort rent, vanker en bøde.

Joachim ejer mellem fem og ti procent af slotskroen, mens rigmanden Hans Michael Jebsen ejer den resterende del.

Fandt fluelort

Blandt andet var der formodet skimmel på hylder og stativer i kølerummet samt på koldjomfruen.

I ventilatoren blev der også fundet skidt og støv, som kunne blive hvirvlet rundt i kølerummet.

Isterningmaskinen var beskidt, og der var sprøjtet madrester op i loftet i et kølerum, hvor myndigheden også fandt fluelort i en loftlampe.

Schackenborg Slotskro er over 300 år gammel og er nærmeste nabo til Schackenborg Slot. Foto: Jan Laursen.

Kroens forpagter, Henning Kohl, beklager den haltende rengøring.

- Det er pisse irriterende og skuffende. Det er træls - sådan rigtig godt, jysk træls, siger han.

For at sikre hygiejnen har Kohl efter kontrolbesøget udpeget en ansat, der udover ham selv regelmæssigt skal gennemgå fødevaresikkerheden, ligesom styrelsen gør det.

- Vi må selvfølgelig gribe i egen barm og sige: ’Det her var ikke godt nok’, siger han.

Indskærpelserne resulterer i et opfølgende kontrolbesøg på kroens regning.

Igen-igen

I 2017 fik kroen ligeledes hug for, at stativer i kølerum og koldjomfru var beskidte.

Året forinden var den gal igen-igen.

Under et kontrolbesøg i 2016 blev det indskærpet, at kød lå fremme i stuetemperatur på et bord i køkkenet i fire timer.

Noget af kødets temperatur, der højst må være fem grader, var steget til det dobbelte.

Chikane

Henning Kohl kalder Ekstra Bladets gentagne omtale af kroens udfordringer med rengøringen for chikane.

- Når nu Ekstra Bladet interesser sig for det, er det ikke, fordi de synes, at det er fedt at skrive om Schackenborg Slotskro.

- Det skyldes prins Joachim, og det må jeg leve med, fordi jeg har lagt mit cvr-nummer på en adresse, hvor I har en ekstra interesse, siger han.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra kongehuset og Hans Michael Jebsen.