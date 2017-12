Nima Zamani: Klog og jordnær tale

Dronning Margrethe så godt ud i sin flotte stilrene kjole, og hun klarede igen at levere en jordnær tale i øjenhøjde med danskerne. Jeg havde egentlig forventet noget om ligestilling, men det sprang hun sikkert meget klogt over. Til gengæld talte hun om, at alle job er vigtige og nævnte bl.a. lærere og pædagoger - faggrupper jeg ikke mener, vi kan rose nok, mener radioværten Nima Zamani.

Nima Zamani mener, at majastæten er i øjenhøjde med danskerne. Foto: Polfoto

Jeg vil også fremhæve, at dronningens lille ’undskyld’ var befriende. Det havde hun ikke behøvet, men viser hendes menneskelighed og respekt. I virkeligheden synes jeg, at hun viste sig mere følsom og varm, end man har hørt hende længe. Det er helt rigtigt, at hun ikke breder prins Henriks sygdom mere ud, men nøjes med at sige, at hun er taknemmelig for den støtte, de har modtaget. Vi ved jo alle, hvordan det er fat med hendes mand.

Faktisk er jeg rigtig glad for denne tale, fordi hun hæfter sig ved ting, vi alle kender fra hverdagen, fastslår han.