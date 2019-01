Noget forbandet vrøvl! Per Pallesen raser efter dum og ubegavet nedrakning

I et debatindlæg i Politiken i forbindelse med dronningens nytårstale kaldte de to unge republikanere Claes Kirkeby Theilgaard og Magnus Sæbye blandt andet kongehuset 'den mest udanske og skadelige institution overhovedet' og nytårstalen 'et vigtigt indblik i, hvor galt det står til i det kongetro Danmark'.

Disse udtalelser er faldet Per Pallesen så meget for brystet, at han har sat sig til tasterne og formuleret et modsvar, hvor han i skarpe vendinger kritiserer stifteren og landsformanden i 'Unge Republikanere' som han blandt andet kalder uforforskammede.

'Jeres indlæg viser en ringeagt overfor hovedparten af den danske befolkning, der opfatter kongehuset som et samlende midtpunkt i deres hverdag. Alle har naturligvis lov til at ha' deres egen mening. Det skal der ikke herske tvivl om, men jeres uforskammede angreb på dronningen og vores kongehus er simpelthen under lavmålet', skriver Per Pallesen i sit læserbrev i Politiken med den utvetydige titel 'Skån os dog for jeres ukærlige uforskammetheder'.

Dronning Margrethe holdt i år sin nytårstale på Fredensborg Slot. Foto: Keld Navntoft

Unge republikanere slår fast: Kongehuset er gift for demokratiet

Usagligt

Indlægget fra de to unge republikanere kalder Per Pallesen 'en dum og ubegavet nedrakning af vores kongehus', og specielt tonen i Per Pallesens indlæg kommer en smule bag på de unge republikanere.

- Jeg var mildest talt overrasket, da jeg læste Per Pallesens meget vrede indlæg. Det er målet, at få mange til at debattere kongehuset, men jeg synes, Per Pallesen debatterer på en usaglig og ukonstruktiv måde, hvor han vælger at kalde mig og Claes en række ting - blandt andet ukærlige og uforskammede - og det synes jeg ikke er i orden, siger Magnus Sæbye, der er formand for Unge Republikanere.

Misforstået

Han mener, at Per Pallesens har misforstået republikanernes indlæg på et helt centralt punkt. Det er nemlig ikke et angreb på dronningen, men et forsøg på at sætte en debat i gang om kongehusets eksistensberettigelse i et moderne demokrati.

- Det er da fint, at Per Pallesen ønsker at deltage i den offentlige debat, men jeg synes, det er lidt ærgerligt, at han fejlagtigt siger, at vi angriber dronningen. Jeg finder dronningen sympatisk, men det ændrer ikke ved, at der er noget galt med institutionen. Vi går - som jeg plejer at sige - netop ikke efter personen, men efter institutionen, siger Sæbye og fortsætter:

- Han holder jo debatten i gang, og det er da dejligt, men at tolke vores indlæg som et angreb på dronningen er i mine øjne direkte absurd.

Forbandet vrøvl

Per Pallesen mener dog ikke, at man kan adskille et angreb på kongehuset fra et angreb på dronningen.

- Jeg synes, det er noget forbandet vrøvl. Hun er jo et billede på institutionen, så når de angriber institutionen kongehuset, så angriber de også hende - det er jo helt klart.

At hans debatindlæg skulle være unødvendigt vredt og hårdt i tonen kan han ikke genkende.

- Det er jeg helt uenig i. Jeg synes ikke, det jeg har skrevet er ukærligt. Jeg synes, det er helt relevant. Deres debatindlæg er helt under bæltestedet. Det synes jeg bestemt. De har lov til at have deres mening, men glemmer at alt koster penge - også kongehuset. Men man skal også tænke på, hvad vi får retur, når de repræsenterer Danmark og baner vejen for handelsaftaler, siger Per Pallesen og slår fast:

- Jeg er royalist, og det står jeg gerne ved hundrede procent.