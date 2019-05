Nu bliver et af de sidste ønsker opfyldt

Store dele af prins Henriks jadesamling og samling af afrikanske masker og skulpturer bliver i den kommende fremtid sat til salg gennem Bruun Rasmussens Kunstauktioner.

Det sker efter prins Henriks eget ønske.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

'I forbindelse med boopgørelsen efter Prins Henriks død er det besluttet, at væsentlige dele af Prinsens jadesamling samt samlingen af afrikanske masker og skulpturer sættes til salg gennem Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Salget af samlingerne sker i overensstemmelse med Prinsens tilkendegivelse herom i sit testamente. Arvingerne har forud valgt genstande fra samlingerne, som familien ønsker at beholde, ligesom det er besluttet at bevare en repræsentativ samling af jader og afrikanske værker på Château de Cayx i Frankrig', skriver kommunikationschef Lene Balleby i en pressemeddelelse.

Se også: Margrethe stikker til søs: Koster 640.000 om dagen

Livslang interesse

I mange år var prins Henrik en passioneret samler, og det vil andre nu kunne få glæde af.

'Særligt orientalske jader og afrikanske masker og skulpturer optog Prinsen. Som dreng boede Prins Henrik med sin familie i Fransk Indokina, det nuværende Vietnam, og opvæksten i den asiatiske kultur dannede baggrund for Prinsens livslange interesse for jader. Interessen for afrikanske masker og skulpturer blev også vakt tidligt i livet, da Prinsen i forbindelse med sine studier blev introduceret til afrikanske værker. Prinsens samlinger består i dag af mere end 6.000 genstande', lyder det videre i pressemeddelelsen.

Dele af samlingerne har været udstillet flere gange. Senest i 2017 åbnede Museet på Koldinghus udstillingen Himmelsten, hvor besøgende kunne opleve Prins Henriks orientalske jader.

Auktionen påbegyndes i august 2019. En del af provenuet vil gå til de to kongelige fonde, Kronprinsparrets Fond samt Nikolai og Felix Fonden.

Prins Henrik døde 13. februar 2018 og efterlod kongehuset og store dele af den danske befolkning i sorg.

'Hans Kongelige Højhed Prins Henrik sov tirsdag den 13. februar kl. 23.18 stille ind på Fredensborg Slot. Prinsen var omgivet af Hendes Majestæt Dronningen og de to sønner', lød det i en pressemeddelelse i forbindelse med hans død.

Se også: Prinsesse Benedikte i 'giftigt' angreb på Mary

Den 83-årige Henrik blev indlagt på Rigshospitalet søndag 28. januar, efter han var blevet fløjet hjem fra en ferie i Egypten samme dag.

Fem dage senere meddelte kongehusets kommunikationsafdeling, at prins Henrik var blevet undersøgt for en tumor i venstre lunge, der viste sig at være godartet. Prins Henrik blev siden overflyttet til Fredensborg Slot, hvor han ønskede at tilbringe sin sidste tid. Her sov han stille ind.

Opdateres ...