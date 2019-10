Nu fortæller kongehuset detaljer om skoleopholdet

Det vakte opsigt, da det i går kom frem, at kronprins Frederik og Marys fire børn skulle på skoleophold i Schweiz i det nye år.

Kongehuset ønskede ikke at oplyse nærmere om, hvor og hvor længe børnene skulle være bortrejst, men nu skriver de i en pressemeddelelse, at der er tale om et ophold på 12 uger på den internationale skole Lemania-Verbier.

Kronprinsesse Mary vil i perioden primært være sammen med børnene i Schweiz og vil derfor have færre officielle opgaver, lyder det fra kongehuset.

Tilbage til Gentofte

Når skoleopholdet er afsluttet, vil alle fire børn fortsætte deres skolegang i deres nuværende klasser på Tranegårdsskolen i Gentofte.

'Med skoleopholdet ønsker kronprinsparret at give deres børn mulighed for en fælles oplevelse i et internationalt miljø', oplyser kongehuset.

Kronprins Frederik vil være sammen med familien, 'når der er muligheder for det i kronprinsens program'.

Den kongelige familie viser friluftsgarderoben frem. Foto: Mads Claus Rasmussen

En gave for livet

I går satte Mary ord på beslutningen, da hun til TV2 gav en kort kommentar om det kommende skoleskifte.



På spørgsmålet om, hvorfor kronprinsparret har valgt i en periode at droppe den danske folkeskole til fordel for et ophold på en skole i Schweiz, lød svaret til TV2:

- Det er rigtigt. Det er noget, der er under planlægning. Et kort ophold på en international skole. Vi ser det som en gave til vores børn, hvor de kan være sammen om det, og en gave, de har med sig resten af livet, sagde Mary.

Den internationale skole 'Lemania-Verbier' ligger i alperne i Schweiz, hvor familien mange gange tidligere har holdt skiferie. Pr-foto: Lemania-Verbier International School

Prins Christian er 13 år, mens prinsesse Isabella er 12 år, og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine er otte år.

Kronprins Frederik har selv gået på en skole i udlandet som barn. Fra 1982-1983 var han kostskoleelev på École des Roches i Frankrig.

Her havde han selskab af sin lillebror, prins Joachim.

Joachim i Paris

I begyndelsen af august flyttede prins Joachim sammen med prinsesse Marie til Paris med deres to yngste børn, prins Henrik og prinsesse Athena.

Dermed er kronprinsens børn ikke de eneste kongelige, der kommer til at opholde sig i udlandet i en del af 2020.

Joachim skal følge en militær lederuddannelse på École Militaire, hvor han havde første skoledag 1. september.