Nu taler dybt berørt Margrethe om dødsulykken

Den tragiske togulykke, der fandt sted på Storebæltsbroen her til morgen, har rørt dronning Margrethe dybt.

Det meddeler hun på kongehusets hjemmeside.

'Denne morgens forfærdelige togulykke på Storebæltsbroen berører mig dybt', lyder det i meddelelsen fra dronning Margrethe.

Her sender dronningen samtidig sine tanker til de pårørende og de mennesker, der er kommet til skade i forbindelse med ulykken.

'Mine tanker og min dybeste medfølelse går til såvel de efterladte og deres familier som til de tilskadekomne', står der videre i meddelelsen.

Uvant udtalelse

Ifølge Sebastian Olden-Jørgensen, der er historiker og kongehus-ekspert, er det noget usædvanligt, at dronning Margrethe kommenterer ulykken.

- Jeg synes ikke, hun plejer at kommentere den slags hændelser. Det overlader man normalt til statsministeren eller en anden berørt minister. Jeg tror derfor, at denne her sag måske har gjort særligt stort indtryk på hende, for hun plejer ikke at komme med udtalelser her og der, siger Sebastian Olden-Jørgensen til Ekstra Bladet.

- Hun siger det, som en hvilken som helst statsleder ville sige i den sammenhæng. Hvad hun siger har egentlig ikke den store betydning, men at hun siger det, er vigtigt. Jeg vil sige, at det ikke er unaturligt, at hun kommer med sådan en udtalelse, men det er uvant. Kongehuset har ikke tradition for at gøre det, lyder det fra kongehus-eksperten.

Dronning Margrethe kommenterede senest terrorangrebet i 2015 mod Krudttønden på Østerbro i København, hvor hun ligeledes udtrykte sin sorg til ofrene og de pårørende.

Flere dræbte

Seks mennesker er omkommet efter den tragiske togulykke på Storebæltsbroen, mens 16 er såret. Ud af de 16 er 14 personer lettere og moderat tilskadekomne, men ingen af de sårede er i livsfare, meddelte Fyns Politi tidligere onsdag.

Ulykken er den mest alvorlige på dansk grund i 30 år. Den fandt sted cirka 7.30 onsdag morgen.

Havarikommissionen har indtil videre vurderet, at ulykken skete, da den hårde blæst løsrev en trailer fra et godstog, der siden ramte lyntoget.

Der kan dog gå flere måneder, før kommissionen kan komme med en endelig vurdering af, hvorfor og hvordan ulykken præcis skete.