Ny bog fra grevinden: Nævner ikke Martin med et ord

Grevinde Alexandra kommer vidt omkring i bogen 'Mit lykkelige land', der udkommer torsdag 2. oktober.

I bogen, hvor hun forsøger at afdække, hvorfor danskere år efter år kåres til nogle af verdens lykkeligste, besøger hun diverse eksperter over det meste af landet. Og så springer den 54-årige eksprinsesse ud som vinterbader.

Mellem seriøs statistik og fakta om lykke finder man anekdoter om Alexandras første tid i Danmark med alt, hvad der fulgte med af koldt klima, lange mørke vinteraftener og et nyt modersmål.

Hun får også fortalt om sin opvækst, sit glimrende forhold til eksmanden prins Joachim og hans nye kone, og - naturligvis - kærligheden til sønnerne, prins Nikolai og prins Felix.

Alexandra har et billede fra Felix' konfirmation hængende på køleskabet.

Ikke et ord om Martin

Men en person glimrer i den grad med sit fravær, nemlig hendes seneste eksmand, fotografen Martin Jørgensen.

Ikke én gang i den 276 sider lange bog bliver den 40-årige fotograf nævnt - til trods for at parret var gift i mere end otte år.

- Vi har ikke de samme værdier længere, og jeg kunne ikke se os have en fremtid sammen, lød det da også overraskende åbenmundet fra grevinden i forbindelse med skilsmissen i september 2015.

Alexandra og Martin blev gift i 2007, men skilt igen otte år senere. Foto: Ernst van Norde

Det gælder altså stadig - og Alexandras mange velvalgte og rosende ord om sin første eksmand og en lang række andre familiemedlemmer føjer kun spot til skade.

Prins Henrik hyldes for at vælge musikken til hende og Joachims bryllup i 1995, ekssvigermor dronning Margrethe for at være vidende og beleven, mens dronning Ingrid takkes for hjælp til at finde de rette blomster til Schackenborgs jorde.

Den 49-årige prins Joachim får endnu flere roser med på vejen, for selvom skilsmissen med Alex' egne ord var 'smertefuld' og 'et brud i mine børns tilværelse', så endte alt godt.

'Vi stod sammen og fik det næstbedste efter et lykkeligt ægteskab: en god skilsmisse', skriver hun og tilføjer, at hun ser sig selv og eksmanden som et 'positivt eksempel på en moderne familie'.

'Vi er forbundet med hinanden. Det gør mig glad og stolt. Jeg holder meget af prinsesse Marie og deres to børn, og det samme gør mine sønner, ligesom de nyder at tilbringe tid med deres yngre søskende. Vi følges ad til arrangementer og fejrer børnenes mærkedage sammen', lyder det endvidere fra Alex.

Prins Joachim og Alexandra blev gift i 1995. Foto: Jens Dresling

Ekstra Bladet har været i kontakt med Alexandras privatsekretær for at høre, hvordan det kan være, at Martin helt er skrevet ud af hendes livsfortælling, men vi mangler stadig svar.

'Mit lykkelige land' af grevinde Alexandra udkommer 2. oktober på Politikens Forlag. Pris: 300 kroner.