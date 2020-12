Overraskende udmelding: - Jeg løb for mit liv

Siden tv-vært Sofie Linde stod frem til Zulu Comedy Galla tidligere på året og fortalte ærligt om sin MeeToo-oplevelse med en 'stor tv-kanon' i DR har debatten raset herhjemme i Danmark, hvor kvinde efter kvinde er stået frem med lignende oplevelser med sexisme og seksuelle krænkelser.

Nu blander grevinde Alexandra sig noget overraskende sig for første gang i den debat.

Det gør hun i et stort interview med Alt for damerne, hvor hun fortæller om sine egne oplevelser.

Her fortæller den 55-årige grevinde, at hun har oplevet at blive chikaneret af en chef - en udenlandsk topchef - som lagde an på hende ved flere lejligheder.

I interviewet understreger hun, at hun sagde fra og skubbede ham væk, men at det stadig var en meget ubehagelig oplevelse.

- Ja, og jeg skal sige, at så var det heller ikke værre for mig. Jeg sagde nej. Det nej blev accepteret, og jeg beholdt mit job. Jeg vil ikke sige, at nej blev respekteret - det er ikke et ord, man kan bruge lige i den sammenhæng - men det blev accepteret. Mit nej blev accepteret. Og så så jeg ham ikke igen. Heldigvis. Jeg har lagt det bag mig. Det er en del af min livserfaring. Og jeg er klar over, at jeg er heldig, at jeg kan sige, at et nej var et nej. Det er vigtigt for mig at understrege, siger hun i interviewet.

#metoo-bølgen er rullet ind over landet efter at være startet i mediebranchen. Fotos/redigering: Ritzau Scanpix/Kristian Hansen

Løb for livet

En oplevelse, som grevinde Alexandra ligeledes husker tilbage på med stor ubehag, var, da hun var 14-15 år.

Her var hun på vej hjem i offentlig transport, da hun blev passet op af to mænd, der fulgte efter hende.

Grevinde Alexandra blev så bange, at hun med egne ord 'løb for sit liv', og når hun tænker tilbage på det i dag, tør hun ikke tænke på, hvad der var sket, hvis hun bare havde lidt længere hjem.

I det store interview fortæller grevinde Alexandra, at hun gør alt for at opdrage sine to sønner, prins Nikolai og prins Felix, til at behandle kvinder ordentligt. Foto: Anthon Unger

Det lykkedes dog heldigvis grevinde Alexandra at ryste mændene af sig igen og komme sikkert hjem, men i interviewet reflekterer hun over, at kvinder på den måde er mere udsatte end mænd.

Samtidig fortæller hun, at hun håber, at der vil blive ved med at være øget fokus på MeToo og ligestilling herhjemme, og at vi ikke mindst taler om det - både mænd og kvinder.

