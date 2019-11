Overtager fra far: Kronprins Frederik får nyt job

Kronprins Frederik kan nu kalde sig protektor for Danish-Chinese Business Forum. Det oplyser Kongehuset på sin hjemmeside.

- Kronprinsen bliver protektor for handelskammeret Danish-Chinese Business Forum, der understøtter danske virksomheder, vidensinstitutioner, kommuner og regioners handel og engagement i og med Kina, skriver Kongehuset.

Med rollen går han i fodsporene på sin far, prins Henrik, der havde rollen som protektor fra 2006, indtil han døde i februar 2018.

- Danish-Chinese Business Forum er en uafhængig, non-profit, netværksforening for virksomheder med henblik på tværgående forretning, skriver Kongehuset desuden.

- Danish-Chinese Business Forum har 130 medlemmer bestående af primært virksomheder, men også offentlige organisationer som vidensinstitutioner, kommuner og regioner. Det er en netværksforening, der har til formål at skabe vidensdeling med deres medlemmer.

Hos Danish-Chinese Business Forum er der stor glæde over, at kronprins Frederik har takket ja til rollen. Det siger formand Tom Behrens-Sørensen i en pressemeddelelse.

- Vi kan i dag informere om den glædelige nyhed, at Kronprinsen bliver protektor for Danish-Chinese Business Forum, siger formanden for Danish-Chinese Business Forum og fortsætter:

- Med afsæt i Kronprinsens arbejde og engagement for dansk erhvervsliv og danske styrkepositioner i international sammenhæng er vi glade for, at Kronprinsen kan være med til at skabe opmærksomhed om handelskammerets arbejde for danske virksomheder hos kammerets kinesiske partnere i både kinesisk erhvervsliv og i det officielle Kina.

Ifølge Kongehusets hjemmeside har kronprins Frederik nu 32 protektioner.

