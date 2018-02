Planen er klar: Sådan kan du sige farvel til Henrik

Prins Henrik bliver bisat 20. februar fra Christiansborg Slotskirke. Inden da får danskerne mulighed for at sige farvel

Torsdag blev prins Henriks båre bragt fra Fredensborg Slot til Amalienborg, men her slutter hans sidste rejse og hans endelige afsked med familien og folket ikke.

Fredag aften skal prinsens kiste ud på endnu køretur, når den skal transporteres fra Amalienborg til Christiansborg Slotskirke.

Prins Henriks båre vil endnu en gang blive fulgt af den nærmeste familie, når den klokken 18 forlader palæet for sidste gang.

Prins Henrik var kendt som en herre, der aldrig var bange for at gå mod strømmen, og på køreturen skal hans båre da også meget passende køre mod ensretningen i Bredgade. Gaden vil naturligvis være spærret af efter alle forskrifter under prinsens køretur til Christiansborg Slotskirke.

Efter ankomsten til kirken vil der blive holdt en kort privat ceremoni. Ud over dronningen, prinsens sønner, svigerdøtre og børnebørn vil også prinsens franske del af familien deltage. Det fortalte kongehuset kommunikationschef, Lene Balleby, torsdag eftermiddag.

Fra lørdag vil prins Henrik ligge på castrum doloris - på dansk smertens leje. Det vil sige, at han vil ligge i en lukket kiste i kirken, så befolkningen kan komme og tage afsked.

I 2000 lå dronning Ingrid på castrum doloris i Christiansborg Slotskirke. Omkring 28.000 danskere var den gang forbi for at sige et sidste farvel. Foto: Jens Dresling

I første omgang er det familien, der vil få mulighed for at besøge hans kiste på castrum doloris. Det vil ske lørdag formiddag mellem 10 og 12. Fra klokken 15 vil offentligheden have adgang til Christiansborg Slotskirke.

Søndag vil Christiansborgs Slotskirke være åben for alle fra klokken 12 til 19, mens offentligheden have den sidste mulighed for at sige farvel til prinsen mandag fra klokken 15 til 19.

Ifølge Lene Balleby vil der mandag klokken 13 være endnu en privat ceremoni i slotskirken. Hvem der er inviteret til at deltage, ønsker hun ikke at oplyse.

Til gengæld understreger hun, at det ikke vil være tilladt at tage billeder inde i slotskirken under de tre dages offentlig afsked. Det vil heller ikke være muligt at lægge blomster i kirken.

Selve bisættelsen finder sted i Christiansborgs Slotskirke tirsdag 20. februar klokken 11. Det vil være kongelige konfessionarius Erik Normann Svendsen, der vil stå for den kirkelige handling.

Bisættelsen foregår under private rammer efter prinsens eget ønske, hvor kun den nærmeste familie og venner vil være til stede. Efterfølgende vil halvdelen af prinsens aske blive spredt udover de danske farvande og resten bliver begravet i familiens private have på Fredensborg Slot.

DR og TV2 vil sende live før, under og efter bisættelsen, så danskerne kan følge med derhjemme og tage en sidste afsked til den afdøde prins Henrik.

