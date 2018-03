Politiet efterforsker brud på tavshedspligt under prins Henriks indlæggelse

9. februar udsendte kongehuset en pressemeddelelse, hvor der blandt andet stod: 'Hans Kongelige Højhed Prins Henriks tilstand er desværre alvorligt forværret'.

I pressemeddelelsen blev det desuden oplyst, at 'Kronprinsen har på denne baggrund afbrudt sit ophold i Sydkorea, hvor han var i forbindelse med de Vinter OL-Lege. Kronprinsen er nu på vej til Danmark'.



Kort efter pressemeddelelsen var blevet udsendt, fortalte journalist, forfatter og kongehusekspert Trine Villemann live i Radio 24/7, at en kilde på Rigshospitalet havde oplyst hende om, at prins Henriks tilstand ikke blot var forværret, men at han rent faktisk lå for døden.

- Jeg går på Radio 24/7, morgenen efter pressemeddelelsen er sendt ud og fortæller, at det er korrekt, at tilstanden er alvorligt forværret og tilføjer, at en kilde på Rigshospitalet fortæller mig, at prins Henrik er døende, siger Trine Villemann til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det ville jeg nu nok have sagt alligevel, selv om jeg ikke havde min kilde. Jeg er jo en gammel hest i det her spil, og når kongehuset udsender sådan en pressemeddelelse, så er det jo ikke fordi, han har fået influenza. Udover pressemeddelelsen har jeg altså også et menneske på Rigshospitalet, der har fortalt mig ligeud, at prins Henrik er døende.

Margrethe og den øvrige kongelige familie besøgte prins Henrik, da han var indlagt på Rigshospitalet i januar og februar. Prins Henrik døde 13 februar. Foto: Jakob Jørgensen

Trine Villemann er journalist, forfatter, debattør og foredragsholder. Hun er især er kendt for at have beskæftiget sig med det danske kongehus. Foto: Jens Dresling

19. februar henvender politiet sig til Radio 24/7 for at få kontakt til Trine Villemann.

- Jeg får at vide, at der er nogen, der har indgivet en åben anmeldelse mod personalet på Rigshospitalet, fordi jeg har sagt, som jeg har i radioen, siger Trine Villemann, der fredag var en tur forbi politiet.

- Jeg mødte op og gennemlæste min forklaring, hvor jeg naturligvis har meddelt, at jeg under ingen omstændigheder vil fortælle, hvem jeg taler med. Det rager hverken politiet eller nogen som helst andre.

Villemann fortæller, at det undrer hende, at sagen har så høj prioritet.

- Jeg anerkender, at et brud på tavshedspligten er alvorligt, men efter min opfattelse, så fortalte min kilde mig ikke noget, der ikke allerede var offentlig kendt. Det er en politikommissær, der efterforsker den her sag, hvilket jeg synes er ret vildt i forhold til, hvad politiet ellers kunne bruge deres resurser på. For mig hænger det ikke rigtig sammen, siger Trine Villemann.

Hun mener, at sagen får ekstra meget opmærksomhed, fordi kongehuset er indblandet.

- Jeg er ikke selv i fedtefadet, men de jagter min kilde og har åbenbart sat en del resurser af til at finde ud af, hvem jeg har talt med. For mig hænger det slet ikke sammen, at sådan en banalitet får så meget opmærksomhed. Det kan jo kun være fordi, det handler om kongehuset, siger Trine Villemann.

Rigshospitalet: Vi forventer tavshed

Rigshospitalet har over for Ekstra Bladet ikke ønsket at svare på spørgsmål om sagen.

- Jeg kan oplyse, at Rigshospitalet ikke kommenterer på sager, som politiet efterforsker, lyder det i et kortfattet, skriftligt svar fra Rigshospitalets pressechef Marianne Uldall​ til Ekstra Bladet.

Hun vil dog gerne oplyse, hvad man generelt forventer af hospitalets medarbejdere.

- Rigshospitalet forventer, at medarbejderne overholder de lovmæssige bestemmelser om tavshedspligt og er tavse om de forhold, de erfarer i forbindelse med en patientkontakt - for eksempel oplysninger om diagnoser og undersøgelser, indlæggelse og behandling, oplyser Rigshospitalet.