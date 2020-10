Prins Henriks nære ven Knud Roding er død

Knud Roding er død i en alder af 81 år.

Det bekræfter hans bror, Jens Erik Roding.

- Det er trist, siger han, da Ekstra Bladet tirsdag fanger ham på telefonen.

Han fortæller, at dødsfaldet skete mandag aften, men at de endnu ikke kender årsagen.

Passionen for tennis førte prins Henrik og Knud Roding sammen i 1972. Her ses de sammen i sommeren 1991. Foto: Jesper Dall/Ritzau Scanpix

Venner ved et tilfælde

Knud Rodings venskab med prins Henrik startede ved et tilfælde, da de to mødte hinanden på tennisbanen i 1972.

- Det var egentlig helt tilfældigt. Prinsen var nede for at spille tennis og manglede pludselig en makker. Så blev jeg spurgt, om ikke jeg kunne træde til. Den slags siger man jo ikke nej til, fortalte Knud Roding til Århus Stiftstidende i forbindelse med prins Henriks dødsfald i februar 2018.

Tenniskampen udviklede sig til et nært venskab, og Knud Roding var ofte gæst, når kongefamilien holdt til på Marselisborg.

Det var især fysiske udfoldelser som tennis og ture i fitnesscenteret, der dannede ramme om deres venskab.

Til mediet fortalte han også, at han i julen af 2017 - få måneder inden prins Henriks død - havde besøgt sin royale tennismakker hver dag på slottet i Aarhus, hvor han kunne se, at prins Henriks helbred skrantede. Derfor kom det heller ikke som den helt store overraskelse, da prinsen døde i starten af 2018.

Knud Roding var tidligere autoforhandler og drev ved sin død en række selskaber sammen med sin bror. De ejede blandt andet hver halvdelen af E.R. Ejendomsselskab, der ejer en række bygninger i Aarhus.