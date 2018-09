Prins Henriks sidste ønsker opfyldt

Da Prins Henrik døde 13. februar i år, kom det efter hans bisættelse frem, at han havde to ønsker om sin aske.

Han ønskede, at den ene del af asken skulle graves ned i den private have ved Fredensborg Slot, mens den anden del skulle spredes over de danske farvande.

Begge ønsker er nu opfyldt. Det meddeler Kongehuset i en pressemeddelse lørdag formiddag.

Den kongelige familie var til stede ved begge lejligheder, lyder det.

På et pressemøde i midten af august fortalte dronning Margrethe, at ikke alt var ordnet i forhold til prinsens aske.

- Det kommer til at ske, men vi har ikke gjort alting, sagde dronningen til pressen, som hun mødte på Château de Cayx i Sydvestfrankrig, hvor hun jævnligt opholdt sig sammen med prins Henrik.

Artiklen fortsætter under billedet:



Foto: Jonas Olufson

Gensyn: Her bliver prins Henriks kiste båret ud.

