Prins Henriks sygdom går verden rundt

Flere internationale medier skriver, at kronprins Frederik har måtte forlade OL for at være hjemme ved sin syge far

Kongehuset meddelte fredag morgen, at prins Henriks tilstand er alvorligt forværret.

Og den udmelding er gået verden rundt, og flere store internationale medier har samlet nyheden op.

Amerikanske medier, som ABC News og New York Times skriver begge, at den danske kronprins Frederik måtte tage hjem fra Sydkorea, hvor vinter OL lige nu afholdes.

Kongehus-ekspert er ikke i tvivl: Det ser sort ud for prins Henrik

'Dansk prins forlader OL, fordi fars tilstand er forværret,' skriver New York Times som overskrift på artiklen.

'Hundredevis af danskere har skrevet på kongehusets Facebook-side, hvor de håber på, at han hurtigt bliver kureret, og de sender desuden varme tanker til Henrik og hans familie,' skriver ABC News.

Også avisen Washington Post har skrevet om prinsens sygdom, blandt andet at prins Henriks ven Erik Brandt har fortalt til Ekstra Bladet, at 'det er alvorligt, når kronprinsen haster hjem'.

Også ugebladet Hello Magazine skriver om prinsens sygdom.

'Kronprins Frederik har forkortet sit besøg i Sydkorea, og han er på vej tilbage til Danmark for at se sin gamle og svage far,' skriver bladet.

Flere britiske aviser, som The Independent, Daily Mail og nyhedsbureauet Reuters har også skrevet om kronprins Frederiks pludselige fravær ved vinterlegene.

Prins Henriks bror: - Det er et spørgsmål om uger

Fra Nord til 'Down under'

Under overskriften 'Prins' sygdom kraftigt forværret,' skriver franske RTBF, at Henrik flere gange har brokket sig over sin titel.

'Prins Henrik, som gik på pension i 2016, har aldrig fået titlen som konge i sit nye hjemland,' skriver nyhedskanalen.

Derudover har Sverige, Norge og Tyskland også skrevet om prinsens sygdom.

Hos norske NRK beskriver man prins Henrik som kontroversiel.

- Gennem årene er den bramfrie prins kommet med kontroversielle udtalelser, som da han sidste sommer sagde, at han ikke vil begraves med sin kone.

Derudover er nyheden også stor i Australien, hvor kronprinsesse Mary kommer fra.

'Syg far tvinger prins til at misse OL,' skriver The Weekend Australien.

Prins Henriks forværrede tilstand kommer i kølvandet på en lang række indlæggelser de seneste to års tid. For kun en uge siden meddelte kongehuset, at man havde fundet en godartet tumor på prinsens venstre lunge.

Kronprinsesse Mary har besøgt Henrik

Erik Brandt om prins Henrik: I kan godt regne ud, den er gal

Hoffet: Prins Henrik har godartet tumor i lungen

Her er kongehusets tre seneste pressemeddelelser om prins Henriks helbred 9. februar: Tilstand alvorligt forværret 'Prins Henriks tilstand er desværre alvorligt forværret. Hans kongelige højhed kronprinsen har på denne baggrund afbrudt sit ophold i Sydkorea, hvor han var i forbindelse med de vinterolympiske lege. Kronprinsen er nu på vej til Danmark.' Se pressemeddelelsen i sin helhed her. 2. februar: Behandles for lungeinfektion 'Hans Kongelige Højhed Prins Henrik har siden søndag den 28. januar været indlagt på Rigshospitalets lungekirurgiske afdeling til undersøgelse for en tumor i venstre lunge. Tumoren har heldigvis vist sig at være godartet. Prins Henrik vil i dag blive overflyttet til infektionsmedicinsk afdeling til behandling for lungeinfektion. Efter endt behandling vil Hans Kongelige Højhed tage ophold på Fredensborg Slot. I denne forbindelse vil Hendes Majestæt Dronningen i dag tage residens på Fredensborg Slot.' Se pressemeddelelsen i sin helhed her. 28. januar: Indlagt på Rigshospitalet 'H.K.H. Prins Henrik er her til aften blevet indlagt på Rigshospitalet i København. Prinsen har siden begyndelsen af januar opholdt sig i Egypten og blev for nogle dage siden indlagt på hospital. Det er i forlængelse heraf, at Hans Kongelige Højhed nu er kommet hjem for at gennemgå yderligere undersøgelser på Rigshospitalet.' Se pressemeddelelsen i sin helhed her. Vis mere Luk