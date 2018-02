Kronprins Frederik haster hjem fra Sydkorea for at være ved sin fars side

'H.K.H. Prins Henriks tilstand alvorligt forværret', skriver kongehuset i en pressemeddelelse, der blev udsendt fredag morgen 08.00.

Kronprins Frederik har afbrudt sit ophold i Sydkorea, hvor han var i forbindelse med de vinterolympiske lege.

Kronprinsen er nu på vej til Danmark.

Kongehuset har i øjeblikket ikke yderligere oplysninger, oplyses det.

Det går den forkerte vej med prins Henriks helbred, oplyser kongehuset. Foto: Jonas Olufson

Kronprinsen: Min far er i de bedste hænder

Tumor i lungen

83-årige prins Henrik blev 28. januar indlagt på Rigshospitalet.

Hoffet afslørede, at årsagen til indlæggelsen var en tumor i venstre lunge.

'Tumoren har heldigvis vist sig at være godartet', lød det i en pressemeddelelse fra kongehuset.

Henrik blev syg under en tur til Egypten, og blev efter hjemkomsten indlagt på Rigshospitalet, hvor han befinder sig netop nu.

Han havde siden 4. januar været i Sharm El Sheik i Egypten, hvor han i mange år har kendt hotelejer Anan el Galaly.

'Prinsen har siden begyndelsen af januar opholdt sig i Egypten og blev for nogle dage siden indlagt på hospital. Det er i forlængelse heraf, at Hans Kongelige Højhed nu er kommet hjem for at gennemgå yderligere undersøgelser på Rigshospitalet', meddelte kongehuset i en pressemeddelelse.

Kronprins Frederik kommenterede i sidste uge sin fars helbred og sagde, at Henrik var 'gode heænder'. Foto: Jonas Olufson

Pressemeddelelsen fra kongehuset: PRESSEMEDDELELSE H.K.H. Prins Henriks tilstand forværret Hans Kongelige Højhed Prins Henriks tilstand er desværre alvorligt forværret. Hans Kongelige Højhed Kronprinsen har på denne baggrund afbrudt sit ophold i Sydkorea, hvor han var i forbindelse med de vinterolympiske lege. Kronprinsen er nu på vej til Danmark. Kongehuset har i øjeblikket ikke yderligere oplysninger. Lene Balleby, Kommunikationschef

Demens

Tumoren i lungen kommer i forlængelse af en demens-diagnose, der blev meldt ud 6. september sidste år.

Henrik blev diagnosticeret med demens af et specialistteam på Rigshospitalet, der hen over sommeren havde udført en række undersøgelser.

Forværringen i Henriks tilstand kommer efter, at både Frederik og Joachim har udtrykt optimisme omkring deres fars helbred.

Ved et arrangement i Børsen i København i sidste uge sagde kronprins Frederik, at det gik fremad for hans far.

- Han er i de bedste hænder, og jeg har besøgt ham, sagde kronprinsen til Ekstra Bladet og tilføjede:

- Det er bare om at prøve at få ham godt på fode igen.

Prins Joachim sagde desuden for nylig til BT, at humøret hos hans far efter omstændighederne var godt.

- Han er selvfølgelig svag, men set over en bred kam er humøret godt, fortalte prins Joachim.

Joachim sagde for nylig, at Henrik stadig var svag, men ved godt mod. Foto: Liselotte Sabroe