Prins Joachim besøgte sønnike: Stedet har en særlig betydning for mig

Prins Joachim var i højt humør, da han onsdag gæstede Hærens Sergentskole i Varde, hvor han sammen med prinsesse Marie markerede skolens 108 års fødselsdag.

Foto: Lene Esthave/Ritzau Scanpix

Og såmænd også prinsens eget 30-års jubilæum som befalingsmand i Forsvaret, hvor han blev udnævnt til sergent i 1988.

- Det glæder mig at fejre årsdagen. Sergentskolen har en særlig betydning for mig. Jeg var jo selv sergentelev for lidt over 30 år siden under den kolde krig, sagde prins Joachim fra talerstolen ifølge TV Syd.

Foto: Lene Esthave/Ritzau Scanpix

Blandt eleverne på skolen er såmænd prinsens egen søn, prins Nikolai. Han mødte 1. august ind på Varde Kaserne for at påbegynde den toårige uddannelse som reserveofficer. Og han var derfor også en del af fejringen.

Foto: Lene Esthave/Ritzau Scanpix

Foto: Lene Esthave/Ritzau Scanpix

Selv om man er prins er der ingen særbehandling. Det har kaptajn Martin Hillmann slået fast med syvtommersøm.

- Prinsen behandles på lige fod med alle andre. Han skal have samme oplevelse af at være soldat, stå i kø og få lov til at gå i byen i Varde, har han tidligere fortalt til Jydske Vestkysten.

For at komme ind på uddannelsen har grevinde Alexandra og prins Joachims søn været igennem en to dage lang optagelsesprøve hos Forsvarets Rekruttering i Ballerup, hvor han blandt andet blev personlighedstestet og deltog i skrive- og planlægningsopgaver samt styrke- og løbetests.

Foto: Lene Esthave/Ritzau Scanpix

I et interview med modemagasinet Dust har han tidligere givet udtryk for sine varme tanker angående hæren.

- Jeg vil være så indflydelsesrig som muligt, og jeg vil helt sikkert gerne gøre en forskel. Når jeg starter i militæret efter sommerferien, vil jeg være en del af noget, der er større end mig selv, sagde han til magasinet.

Foto: Lene Esthave/Ritzau Scanpix