Prins Joachim er i bedring, efter han fredag aften blev opereret for en blodprop i hjernen på universitethospitalet i Toulouse, Frankrig.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Her meddeles det desuden, at lægerne vurderer, at prins Joachim kommer sig over sygdommen uden varige mén.

'Efter de seneste dages indlæggelse og behandling på intensivafdelingen er det nu lægernes vurdering, at Prins Joachim ikke får fysiske følger eller andre men som følge af blodproppen, lyder det fra Lene Balleby, der er kommunikationschef i kongehuset.

Lægerne er samtidig blevet klogere på prins Joachims tilstand:

'Blodproppen i hjernen skyldtes en pludselig dissektion af en arterie, og hospitalets lægefaglige team vurderer, at risikoen for tilbagefald er meget lille, når arterien først er helet. Prins Joachim forventes snarest at blive flyttet fra intensivafdelingen, men vil fortsat være indlagt i den kommende tid. Det er stadig den kongelige families håb, at medierne vil efterleve ønsket om ro og respekt for privatlivet', lyder det videre i pressemeddelelsen.

Pirns Joachim er fortsat indlagt på universitetshospitalet i Toulouse. Foto: Remy Gabalda/Ritzau Scanpix

Samtidig sender prins Joachim og prinsesse Marie tanker i retning af de mange danskere, der har sendt dem hilsner i en svær tid.

'Prins Joachim og Prinsesse Marie vil gerne takke for støtten og de mange varme hilsner, som de har modtaget de seneste dage. Dette betyder meget. Også Hendes Majestæt Dronningen takker varmt for al den sympati, som er blevet vist den kongelige familie', lyder det i pressemeddelelsen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kongehusets kommunikationsafdeling, som oplyser, at de på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer til prins Joachims tilstand. Det er derfor heller ikke muligt at få svar på, hvor længe de regner med, at han skal være indlagt endnu.