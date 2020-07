Prins Joachim er indlagt med blodprop i hjernen

Prins Joachim blev sent i aftes indlagt på grund af en blodprop i hjernen.

Han blev opereret umiddelbart efter indlæggelsen på Universitetshospitalet i Toulouse, Frankrig, og operationen var vellykket.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Prins Joachims tilstand er stabil, oplyser kongehuset, der skriver, at de ikke har yderligere oplysninger.

Desuden er det dronning Margrethes ønske, at familien får ro fra offentligheden under indlæggelsen.

Fakta om blodpropper i hjernen En blodprop eller hjerneblødning vil ofte begynde med pludselige symptomer på grund af akut blodmangel i den del af hjernen, som forsynes fra et blodkar. Det giver ofte ændringer i syn, tale, følesans eller evnen til at bevæge sig. Sådan foregår undersøgelser:

+ Patienter tilbydes enten ambulant undersøgelse, som varer en halv eller hel dag, eller indlæggelse i et til flere døgn. + Den neurologisk undersøgelse fokuserer typisk på bevidsthedstilstand, sprog, kranienervefunktion, lammelser og motorik, nakkestivhed og reflekser, gangfunktion, koordination og sensibilitet. + Herefter vil der ofte blive gennemført skanning af hjernen og ultralydsundersøgelse af halskarene, hjertediagram eller overvågning af hjerterytme. Disse undersøgelser kan vise forandringer i hjerterytmen. + Der kan også foretages måling af blodtryk, temperatur, puls samt test af synkefunktion og blæretømning. + Alt efter om diagnosen er blodprop i hjernen, hjerneblødning eller andre tegn på sygdom tilbydes medicinsk behandling og efter behov supplerende undersøgelser og observation. + Fysio-, ergoterapeut og evt. talepædagog hjælper med at bedømme, hvordan genoptræning skal foregå. Disse behandlinger tilbydes:

+ Akutte behandlinger mod blodprop i hjernen. + Medicin, der forebygger nye blodpropper. Kilde: auh.dk Vis mere Luk

Prinsesse Marie er hos sin mand, og 51-årige prins Joachim er fortsat indlagt i Frankrig.

Ekstra Bladet har været i kontakt med kongehuset for at høre, hvorvidt resten af familien er på vej til Frankrig for at være ved prins Joachims side, og hvorvidt det fortsat er planen, at han skal starte på det nye job til efteråret.

Fra kongehuset lyder meldingen, at man på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer udover pressemeddelelsen.

Heller ikke grevinde Alexandra ønsker at sætte ord på situationen omkring eksmanden. Det oplyser hendes privatsekretær, Helle von Wildenrath Løvgreen. Hun henviser i stedet til kongehuset for al kommunikation.

Flyttet til Frankrig

Prinsen og familien valgte sidste år at flytte livet sydpå.

Prins Joachim har fire børn. Med grevinde Alexandra har han prinserne Nikolai og Felix, og med prinsesse Marie har han prins Henrik og prinsesse Athena.

Indlæggelsen sker kort tid efter, at prins Joachims familie fejrede prins Felix 18-års fødselsdag 22. juli. Han blevet fejret på Chateau de Cayx med familien og de nærmeste venner i Frankrig. Også grevinde Alexandra var til stede.

Nyt job i vente

Efter planen skal prins Joachim fra 1. september varetage et nyt job som forsvarsattaché i Paris, hvor han skal være bindeled mellem det danske og franske forsvar.

Men prins Joachim ville fortsat varetage visse opgaver for kongehuset i det omfang, stillingen tillader det.

Han har siden september 2019 fulgt den højest rangerende militære lederuddannelse i Frankrig på det franske École Militaire.

Prinsen kan også se tilbage på en karriere i det danske forsvar. Han begyndte sin militære uddannelse i 1987. Med tiden steg han i graderne og i april 2015 blev prins Joachim udnævnt til oberst af reserven i Hæren.

