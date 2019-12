Prins Joachim er stoppet

Prins Joachim har gennem årene måttet finde sig i øgenavne som 'Hans kongelige røghed' og 'Prins Light'.

Nu er han imidlertid sprunget ud som eksryger.

Prins Joachim har droppet sin usunde vane. Foto: Stine Tidsvilde

I et interview med Billed-Bladet fortæller han, at det var et ønske fra børnene, der gjorde udslaget.

- De ville så gerne have, at jeg holdt op, så det lovede jeg dem, at jeg ville, siger Joachim, der stoppede 12 minutter før midnat til sin 50-års fødselsdag 7. juni i år.

Racer-Jokke får sig en smøg til Copenhagen Historic Grand Prix i 2015. Foto: Henrik Petersen / Ritzau Scanpix

Til ugebladet tilføjer han, at det - selv om han har været storryger i en længere årrække - ikke var svært at stoppe.

- Jeg havde forberedt mig et stykke tid inden, og det har faktisk ikke været svært. Jeg har slet ikke savnet det, siger Joachim.

Prins Joachim holder smøgpause på Nørre Uttrup kasserne ved Aalborg. Foto: Ole Kjær

I en artikel fra 2007 fremgår det, at Joachim hvert kvartal fik fremstillet 5.000 personlige cigaretter i pakker prydet med sit eget personlige monogram.

Det svarer til 20.000 cigaretter om året, hvilket omregnet til dagligt forbrug vil sige, at Joachim på daværende tidspunkt sugede 54 smøger om dagen.

Joachims personlige cigaretpakke med monogram og navn. Foto: Jesper Stormly Hansen

Med Joachims rygestop er dronning Margrethe nu den eneste tilbageværende ryger i kongehuset. Siden 2006 har hun dog ikke røget offentligt.

Kronprins Frederik røg også i sine yngre dage, men stoppede - efter sigende efter pres fra Mary - med at ryge for mere end 10 år siden.