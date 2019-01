Prins Joachim forlader Danmark: Aldrig set før

Onsdag afslørede kongehuset, at prins Joachim og familien bestående af prinsesse Marie og parrets to børn, prins Henrik og prinsesse Athena, flytter til Paris til efteråret, da den 49-årige prins er blevet optaget på en militæruddannelse.

Der er ifølge kongehuset tale om Frankrigs højst rangerende militære lederuddannelse, som prins Joachim vil være tilknyttet fra september i år til sommeren 2020.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen, der er historiker og kongehusekspert, er det en usædvanlig beslutning, prins Joachim har taget.

- Det er jo sket før, at man i det danske kongehus har ladet centrale medlemmer tage en uddannelse i udlandet. Det har man også set med kronprins Frederik, så den del er ikke så usædvanlig, men det usædvanlige er, at det denne gang er i forbindelse med en militæruddannelse. Det er aldrig set før, så på den måde er det meget usædvanligt, siger Lars Hovbakke Sørensen til Ekstra Bladet.

Ifølge kongehuset inviterede den franske forsvarsminister Joachim til at deltage i uddannelsen i forlængelse af det franske statsbesøg i Danmark sidste år. Han er den første danske officer, der deltager i uddannelsen. Uddannelsen finder sted seks dage ugentligt og foregår på École Militaire i Paris.

Vil have mere indflydelse

Lars Hovbakke Sørensen mener, at prins Joachims nye uddannelse understreger, at kongehuset ønsker mere politisk indflydelse.

- Det bliver jo tydeligt, at der er en tæt forbindelse mellem militær og kongehus, og at kongehuset har besluttet sig for, at den forbindelse skal være endnu stærkere. Det her skifte viser, at kongehuset er opmærksom på den anspændte, internationale situation i verden lige nu, og at de lægger vægt på, at kongehuset skal være sat mere ind i den situation. På en måde er det et udtryk for, at de går ind i international politik og dermed vil have mere politisk indflydelse, lyder det fra kongehuseksperten.

Blev påkørt af prins Philip: - Han har ikke engang sagt undskyld

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen vil prins Joachim trods den nye uddannelse ikke blive sat til side i forhold til sine opgaver hos kongehuset.

- Der er ingen tvivl om, at han stadig vil være en væsentlig del af det danske kongehus. Han skal jo kun være væk i et års tid, men han er oplagt at vælge, fordi han jo i forvejen har et bånd til og opgaver i militæret. Nu får han mulighed for at blive briefet om, hvad der rører sig i hele verden - blandt højtstående politikere og militærfolk - på en helt ny måde, lyder det fra Hovbakke Sørensen.

- Det hænger nok sammen med den internationale situation, vi har lige nu, hvor verden er fyldt med spændinger. Vi har Trump i USA, spændinger i Rusland og et EU, som man ikke ved, om er på randen af opløsning. Det har ikke været nødvendigt at involvere kongehuset på den måde før nu, men på nuværende tidspunkt, hvor vi måske står på randen af en ny kold krig, kan det være smart for det danske kongehus at have kontakter på kryds og tværs.

Prins Joachim har siden 2015 haft job som forsvarschefens særlige sagkyndige i forhold til reserven. Han begyndte sin militære karriere som rekrut i 1987 i Dronningens Livregiment.

Jokkes franske uddannelse - Uddannelsen kører primært på Centre des Hautes Études Militaires, hvor 30 højtrangerende officerer deltager. - Størstedelen af deltagerne er franskmænd. - Uddannelsen fokuserer på at forberede officererne på positioner med det højeste ansvar samt at udvikle deres evne til at løse strategiske militærspørgsmål samt spørgsmål af politisk-militær karakter. - Undervisningen i Paris foregår som en blanding af paneldiskussioner, kurser og studieture. - Under uddannelsen skal deltagerne på flere rejser. Det hold, der begyndte i efteråret, kommer i løbet af uddannelsen til London, Berlin, Tallinn, Helsinki, Washington og Beijing ligesom holdet har besøgt Operation Barkhane, der skal forhindre terrorgrupper og oprører i at få fodfæste i den afrikanske Sahel-region på tværs af Sahara. - En mindre del af uddannelsen, der varetages af Institut des Hautes Études de la Défense Nationale fokuserer på strategisk ledelse og offentlig forvaltning. - Uddannelsen finder sted på École Militaire, der ligger i Paris. Byggeriet begyndte i 1750, og skolen åbnede i 1760. Napoleon Bonaparte har taget sin militære uddannelse på skolen.

