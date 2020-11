Prins Joachim: - Jeg har noget at arbejde med

I et interview med DR fortæller prins Joachim, at han så småt er ved at komme ovenpå, efter han blev ramt af en blodprop. Han har endnu meget at arbejde med, lyder det

Første gang siden han blev ramt af en blodprop 24. juli, deltager prins Joachim i et stort interview.

Det gør man med DR, der har mødt ham på den danske ambassade i Paris.

- Jeg må sige, at det stadig er noget, jeg arbejder med … og det vil det også være i lang tid fremover, siger han.

Rammer også familien

Prinsen fortæller i interviewet, at det ikke kun har ramt ham selv, men også familien.

- Det er jo ikke kun mig og min fysiske form, der blev ramt. Min kone, mine børn og den allernærmeste familie - vi er alle sammen blevet ramt af det, siger han.

Han tilføjer, at familien nu er sammen i Paris, hvor de bor, og at de nyder hvert øjeblik sammen. De er også særligt glade for den sympati, danskerne har udvist under forløbet, som han fortæller er gået lige i hjertet på dem.

Prins Joachim har fire børn. Med grevinde Alexandra har han prinserne Nikolai og Felix, og med prinsesse Marie har han prins Henrik og prinsesse Athena, som bor med Joachim og Marie i Frankrig.

Blodprop i hjernen

Sent om aftenen fredag 24. juli blev prins Joachim ramt af en blodprop i hjernen og måtte indlægges på universitetshospitalet i Toulouse i Frankrig.

Operationen gik godt, og prinsen var i de efterfølgende dage indlagt til observation, indtil han blev udskrevet i begyndelsen af august.

Prinsen og familien flyttede til Frankrig, fordi prins Joachim tog en militæruddannelse på École Militaire i Paris. Efter planen skulle han 1. september være startet i jobbet som Danmarks forsvarsattaché i Paris, men det blev udskudt en smule efter blodproppen.

I midten af september tiltrådte prinsen i stillingen på fuld tid på den danske ambassade i Paris. Stillingen besættes i tre år med mulighed for et års forlængelse efterfølgende, fortæller prinsen til DR og tilføjer, at han ikke ved, hvad de skal derefter.

