Prins Joachim klar til Paris: Det bliver smadder spændende

Der var høj sol fra en skyfri himmel, da Historic Grand Prix blev sparket i gang i Københavns gader.

Mens publikum gik rundt med fadøl i hænderne, sad en 50-årig mand stålfast bag rattet i sin Ford Lotus Cortina. Klar til at køre race.

Prins Joachim er protektor for eventen og selv glad for fart. Det har han vist talrige gange gennem årene, men at der også var overskud til folket denne dag, viste han flere gange, da han selv få minutter før løbstart havde overskud til at smile til fotograferne og nikke bekræftende med hovedet, når folk bad om en selfie, imens han sad i bilen.

Det var en prins med overskud, der dog måtte acceptere, at hans bil, som han deler med Rinaldo 'Dindo' Capello, kun rakte til en fjerdeplads i tidstagningen.

Bolig i Paris

Da løbets største stjerne, sammen med Tom Kristensen, efterfølgende stillede op for at tale med pressen, var det stadig med smil på læben trods en punktering.

- Nu ved jeg ikke helt, hvordan punkteringen opstod. Det skal vi lige have debriefet og snakket om, og så ved vi, hvor skabet skal stå, og så må vi se, om vi kan holde fast i Martin og Tom, sagde han om Tom Kristensen og Martin Berner, der havde sat bedste tid i samme type bil.

Prinsen skal til september og godt et år frem følge Frankrigs højest rangerende militære lederuddannelse, der hører under École Militaire i Paris. Foruden prinsen og hans kone, prinsesse Marie, flytter også deres to mindste børn, prins Henrik og prinsesse Athena, med.

De var alle troppet op for at støtte racerprinsen.

- Ja ja, de er rundt omkring og over det hele. De er her for at hygge sig, det er jo en pragtfuld sensommerdag, ik?, spurgte prinsen, der lod pressen vide, at børnene er nogenlunde ligeså vilde med biler som ham selv.

Smadder spændende

Det kommende eventyr i Frankrig er kun en måned væk, og prins Joachim kunne fortælle, at familien har fundet bolig i Paris og ser frem til de nye rammer.

- Det bliver bliver smadder spændende. Det er nyt at skulle på skolebænken, når man er 50, og et spændende pensum, så det ser jeg meget frem til, fortalte prins Joachim, der adspurgt, om der er fundet skoleplads til børnene også kunne svare bekræftende.

- Også det. Vi har styr på det hele.

- Så nu kan De bare nyde denne sidste måned, inden det går løs?

- Simpelthen. Arh, der er rigeligt at se til. Det kommer ikke af sig selv det hele, vel? Heller ikke en indflytning, men nu er vi ved at være der, sagde prins Joachim og indikerede, at han nu også havde snakket nok om privatliv.

En enkelt sidste kommentar til det, der hele handler om i denne weekend i København, havde han dog tid til.

- Vi har en fjerdeplads, så jeg skal starte som fjerde i eftermiddag. Det er ganske udmærket. Man håber jo altid at komme længere frem, men vi skal lige se det hele an, og køreren skal lige kende bilen, banen og se det hele an. Tom (Kristensen, red.) har sat barren ekstremt højt med tiden 1 minut og 19 sekunder, så nu ved vi, hvad vi skal gå efter, sagde han med et smil, inden han gik ind i teltet for at tale med netop Tom Kristensen.