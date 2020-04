Prins Joachims eventyr på det franske militærakademi i Paris er, som Eksta Bladet tidligere har skrevet, blev afbrud af coronakrisen.

Det betyder, at Jokke er taget hjem til Danmark sammen med sin familie, prinsesse Marie og deres to børn, Henrik og Athena.

Joachim og Maries pragtvilla i Klampenborg er lejet ud til Caroline Fleming, og derfor har den royale familie været nødt til at finde et andet sted at bo.

I første omgang flyttede de ind på Amalienborg, men nu er prins Joachim tilbage på Schackenborg Slot. Det skriver Her og Nu.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter kongehusets kommunikationsafdelingen, at prinsen og hans familien bor på slottet, der var deres faste bopæl i mange år.

- Ja, det kan vi godt bekræfte, lyder det.

Tilbage i 2014 solgte prins Joachim Schackenborg Slot og en række tilhørende jorder. Han råder dog fortsat over sin gamle bolig på slottet, og når han opholder sig på slottet, vajer kongeflaget over Schackenborg - som det gør lige nu.

Prins Joachim følger fortsat undervisningen på sit studie i Frankrig. Det sammen er tilfældet for prins Henrik og prinsesse Athena.

