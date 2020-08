Prins Joachim udskrevet

Prins Joachim er mandag aften blevet udskrevet fra Universitetshospitalet i Toulouse, meddeler kongehuset i en pressemeddelelse.

Det er lægernes vurdering, at prins Joachims helbred nu er så godt, at han kan komme til hægterne hjemme, oplyser de i pressemeddelelsen.

Han opholder sig nu på dronningens vinslot Château de Cayx.

Ifølge pressemeddelelsen er det fortsat familiens ønske, at prins Joachim får ro til at komme sig helt.

Prinsesse Marie har været hos prins Joachim på hospitalet under hans indlæggelse. Foto: Marc Salvet

Det fremgår desuden, at prins Joachim og prinsesse Marie takker hospitalspersonalet for et professionelt forløb.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en opfølgende kommentar fra kongehuset, men de oplyser, at de ikke har yderligere.

Se også: - Han kan ikke nå at blive klar

Har været heldig

Prins Joachim blev indlagt om aftenen 24. juli efter en blodprop i hjernen. Han blev opereret, og lå i flere dage indlagt på intensiv afdeling på hospitalet i Toulouse.

I en efterfølgende meddelelse har kongehuset fortalt, at prins Joachim var blevet ramt af en såkaldt dissektion i hjernen.

Ifølge Hanne Christensen, som er overlæge og professor i neurologi, betyder det, at prinsen har været heldig.

- Man kan sige, at hvis man skal vælge sig en blodprop i hjernen, og man skal vælge sig en årsag til den, så synes jeg, at dissektion er et godt valg, fordi det er her, tingene bliver bedst, hvis det bliver klaret ordentligt i det akutte forløb, har hun tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Ekspert om Joachim: Han har været heldig

Lægerne i Toulouse forventer ifølge kongehuset, at prins Joachim vil komme sig uden betydelige men.

Prinsen skal efter planen tiltræde en ny stilling som forsvarsattaché i Paris 1. september.

Opdateres ...