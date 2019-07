Prins Nikolai afslører: Det skal jeg læse

Fredag blev spændingen udløst for de knap 90.000 danskere, der er søgt ind på en videregående uddannelse.

Og blandt de heldige, der er kommet ind på deres drømmestudie, er prins Joachim og grevinde Alexandras ældste søn, Nikolai.

Det skriver Se og Hør, der har talt med grevinde Alexandras privatsekretær Helle von Wildenrath Løvgreen, som citerer prinsen for følgende:

- Jeg er meget glad for at være kommet ind på Business Administration and Service Management på Copenhagen Business School på Frederiksberg. Det er en god platform, hvis man skal videre i forretningslivet.

- Desuden er uddannelsen på engelsk, hvilket jeg også er glad for, fordi det giver en bred vifte af muligheder, tilføjer han.

Adgangskravet tll uddannelsen er 8,9.

Prins Nikolai til sin fars 50-års fødselsdag omgivet af sine tre yngre søskende, Felix, Henrik og Athena, samt prinsesse Marie. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet var i kontakt med kongehuset torsdag. Her var meldingen ellers, at det var rent privat, men det er Nikolai tilsyneladende ikke enig i.

Og nu bekræfter kongehusets kommunikationsafdeling så også den glædelige nyhed.

- Vi kan bekræfte, at prins Nikolai er optaget på uddannelsen Business Administration and Service Management på CBS. Prinsen glæder sig til at komme i gang med studiet og har udtalt, at uddannelsen, der er på engelsk, skaber en bred vifte af muligheder og er en god platform, når man skal videre ud i erhvervslivet, lyder det til Ekstra Bladet.

Ville i militæret

Det har da heller ikke før været en hemmelighed, hvilken uddannelse de kongelige kaster sig over.

Sidste år meddelte kongehuset således, at prins Nikolai ville uddanne sig til reserveofficer på Hærens Sergentskole på Varde Kaserne.

Det skete umiddelbart efter, at han var blevet student fra Herlufsholm.

Men Nikolai holdt kun to måneder i det jyske, inden han droppede ud.

- Prinsen har stoppet sin uddannelse i Forsvaret. Det er prinsens egen beslutning, og den kongelige familie er orienteret om den, lød det fra kongehusets kommunikationsafdeling til JydskeVestkysten.

I den mellemliggende tid har han blandt andet plejet sin modelkarriere, som han skød i gang i februar 2018 ved at indtage catwalken for den britiske modegigant Burberry.

Prins Nikolai på catwalken for Burberry. Foto: Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

Prins Nikolais far, prins Joachim, har gennenført agrar-økonomuddannelsen på Den Classenske Agerbrugskole Næsgaard, mens hans onkel, kronprins Frederik, er cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet.

