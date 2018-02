Prins Nikolai afslører: Går i fars fodspor

Til sommer bliver prins Nikolai student fra Herlufsholm kostskole, hvor han har gået siden 2014.

Og selvom prinsen ganske overraskende sprang ud som model for det eksklusive, engelske modemærke Burberry under modeugen i London for nyligt, så satser den nyslåede modeprins ikke i første omgang på at leve af sit gode udseende. Ikke kun i hvert fald.

Til ugebladet Tæt På fortæller den 18-årige prins nemlig, at han har planer om at gå ind i militæret.

- Efter min gymnasieuddannelse er min plan at påbegynde en toårig reserveofficeruddannelse på Hærens Sergentskole i Varde, skriver han i en mail til Tæt På.

Prins Nikolai har gået på Herlufsholm siden 2014. Foto: Stine Bidstrup

Se også: Prins springer ud som model

Modelkarrieren ser han som en mulighed for en ekstra indtægt.

- Jeg ønsker ikke som sådan at forfølge en karriere som model, men snarere at se det som et job, der skal hjælpe mig på vej, mens jeg er under uddannelse, skriver han til ugebladet.

Dronning Margrethe har tidligere meddelt, at ingen af hendes børnebørn - udover prins Christian - forventer at modtage apanage.

Ifølge Tæt På blev prins Nikolai 'opdaget' i efteråret og er siden kommet i stald hos Scoop Models. Det var dem, der foreslog ham til Burberry.

Her gik han show lørdag 17. februar - blot fire dage efter prins Henriks død. Men trods den uheldige timing skete debuten med begge forældres opbakning.

- Det har været planlagt i lang tid og er sket med hans forældres 100 procents opbakning og opfordring. Han er taget frem og tilbage for at passe sine pligter herhjemme, forklarede grevinde Alexandras privatsekretær, Helle von Wildenrath Løvgreen, til Ekstra Bladet i sidste uge.

Hun tilføjer, at Burberry-designeren Christopher Bailey havde insisteret på, at han gerne ville have den unge prins med i showet.

Prins Nikolais modelbilleder kan i øvirgt ses HER.

Prins Nikolai yderst til højre omgivet af hele familien til en sidste afsked med grandpapa prins Henrik tirsdag 20. februar. Foto: Jan Sommer

En flot fødselar på sin 18-års fødselsdag i august. Foto: Tariq Mikkel Khan

Se også: Alexandra stærkt berørt af Henriks død: - Han var en lattermild verdensmand