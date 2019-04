Prins Nikolai afslører hemmelighed

Hver nat, inden han skal sove, folder 19-årige prins Nikolai hænderne og beder til de højere magter.

Det fortæller han i et nyt interview med Vogue Man Ukraine, hvor hans ansigt for nylig har prydet forsiden.

I interviewet fortæller han, at en bøn er en af hans helt daglige rutiner.

- Ud over at bede hver aften inden senge tid, har jeg ingen (rutiner, red.), siger han til mediet.

Prins Nikolai sammen med sin mor, grevinde Alexandra. Foto: Ritzau Scanpix

Anderledes barndom

Til Vogue fortæller han også åbent om, hvordan det har været at vokse op som kongelig og dermed have en barndom og et liv, der adskiller sig fra de fleste.

- Jeg havde en speciel - nogle vil måske sige priviligeret - barndom, og jeg påskønner det virkelig. Nu lever jeg et normalt og meget behageligt liv. Den eneste ting er, at jeg altid vil blive genkendt alle steder, siger han og understreger, at hans opvækst ikke har gjort ham anderledes end andre på sin alder.

Se også: Får forside på Vogue - i Ukraine

- Jeg er en afslappet fyr som de fleste på min alder. Jeg er åben, nede på jorden og kan lide at have det sjovt, siger den danske prins, der også afslører, at han elsker at lave mad og især er god til at lave crème brûlée.

Prins Nikolai på forsiden af Vogue Ukraine. Foto: Vogue

Som model - og ikke mindst royal - rejser prins Nikolai meget, og netop at rejse er en af hans helt store passioner, afslører han i interviewet.

- At rejse er en af de mest interessante ting i livet. Og i år vil jeg tage til Indonesien og Singapore, siger han.

Se også: Alexandra om kritik af prins Nikolai: Han blev misbrugt

Ønskede ikke at blive model

Tilbage i oktober bekræftede kongehuset, at prins Nikolai var droppet ud af sin uddannelse som reserveofficer på Hærens Sergentskole efter bare to måneder i den camouflerede militærdragt for at satse på sin karriere som model og før eller siden starte på en uddannelse.

I interviewet fortæller han, at han er glad for den beslutning.

- Min største drøm er at skabe et navn for mig selv. Jeg er meget tilfreds med, hvad jeg allerede har udrettet, og jeg håber, min fremtid vil være ligeså god.

Se også: Det skal han lave

Ifølge den unge prins lå det dog aldrig i kortene, at han skulle være model.

- Jeg drømte aldrig om at blive model. Tilbuddet var en overraskelse for mig, men nu er det et job, jeg sætter pris på. Jeg har været heldig på min vej mod et liv som model, fordi jeg mødte nogle gode mennesker. Det er en spændende industri, som gør det muligt at rejse og møde forskellige mennesker fra en verden, der - hvis ikke jeg var model - ville være lukket for mig, siger prinsen, der blandt andet har gået shows for Dior og Burberry, i interviewet.

Sidste år blev prins Nikolai student fra Herlufsholm Kostskole, og han påtænker at tage en videregående uddannelse.

Se også: Ekspert: Her er Joachims bedste og dårligste sager