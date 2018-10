Prins Nikolai dropper ud af hæren

Prinsen er stoppet på sin uddannelse som reserveofficer på Varde Kaserne efter to måneders tjeneste

Efter at have været iklædt den camouflerede militærdragt i to måneder, tager prins Nikolai nu uniformen af en gang for alle.

Den 19-årige prins, der begyndte sin uddannelse som reserveofficer på Hærens Sergentskole på Varde Kaserne i august, har valgt at udskrive sig fra uddannelsen, lige inden eleverne går på efterårsferie.

Det skriver JydskeVestkysten.

Kongehuset bekræfter over for Ekstra Bladet, at prinsen er stoppet på uddannelsen, men vil ikke komme nærmere ind på, hvorfor prins Nikolai trak stikket.

- Prinsen har stoppet sin uddannelse i Forsvaret. Det er prinsens egen beslutning, og den kongelige familie er orienteret om den, siger en repræsentant fra kongehusets kommunikationsafdeling til avisen.

En familietradition

Nikolai begyndte sin uddannelse som reserveofficer, som er den seks måneder lange sergentuddannelse, 1. august og indgik dermed i kongehusets tradition og tætte tilknytning til militæret.

Således gør prins Joachim tjeneste i Forsvaret som oberstløjtnant den dag i dag, ligesom kronprins Frederik i sine unge år blev uddannet i Frømandskorpset.

Dronning Margrethe scorer Henriks millioner

For at komme ind på uddannelsen har prins Nikolai været igennem en to dage lang optagelsesprøve hos Forsvarets Rekruttering i Ballerup, hvor han blandt andet blev personlighedstestet og deltog i skrive- og planlægningsopgaver samt styrke- og løbetests.

Prins Nikolai debuterede på catwalken for modegiganten Burberry, kort efter prins Henriks død i marts tidligere på året. Foto: Ritzau Scanpix

Alt i mens prins Nikolai har sagt sit farvel til hæren, har han tidligere i I et interview med modemagasinet Dust påskønnet den.

- Jeg vil være så indflydelsesrig som muligt, og jeg vil helt sikkert gerne gøre en forskel. Når jeg starter i militæret efter sommerferien, vil jeg være en del af noget, der er større end mig selv, sagde han til magasinet.

Kongehusets medlemmer har mange fordele i tilværelse - være det fra apanagen, til straffrihed over nul skattebetaling - men i Forsvaret ville særbehandling ikke finde sted.

Det har kaptajn Martin Hillmann slået fast med syvtommersøm.

- Prinsen behandles på lige fod med alle andre. Han skal have samme oplevelse af at være soldat, stå i kø og få lov til at gå i byen i Varde, har han tidligere fortalt til Jydske Vestkysten.

Kort inden prins Nikolai indskrev sig på Varde Kaserne gjorde han debut som model. Her ses han på forsiden af det udenlandske magasin Dust. Foto: Dust

I forsommeren tonede Nikolai frem som model på catwalken for den britiske modegigant Burberry ved åbningen af Londons modeuge.

Grevinde Alexandras sekretær og talskvinde kaldte det en unik mulighed.

- Prins Nikolai har haft en unik mulighed for at deltage i det sidste show for Burberry af designeren Christopher Bailey, siger privatsekretær Helle von Wildenrath Løvgren.

Ligeledes han har været på forsiden af Euroman og det tysk-engelske modemagasin Dust.