Prins Nikolai dropper ud efter to måneder: Nu taler Jokke

For første gang sætter prins Joachim ord på sønnens beslutning om at forlade Forsvaret

10. oktober meddelte kongehuset, at prins Nikolai stoppede sin uddannelse til reserveofficer på Hærens Sergentskole. Det skete, efter prinsen havde været indskrevet på skolen i blot to måneder.

Nu sætter hans far, prins Joachim, for første gang ord på sønnens valg om at droppe ud af militæruddannelsen.

Det sker i et interview med TV Syd.

- Prins Nikolai har truffet en meget moden beslutning, lyder det fra prins Joachim, der til spørgsmålet om, hvorvidt han er skuffet, svarer blankt 'nej'.

Prins Nikolai startede på Sergentskolen, som ligger i Varde, i august i år. Men hurtigt valgte prinsen at sige farvel og tak til kasernens 12-mandsstuer og uddannelsen.

- Han har både talt med den gamle oberst og sin unge far, og derfor står jeg ham bi hundrede procent, siger en smilende prins Joachim.

Det var ikke længe, at prins Nikolai var i uniformen. Foto: Lene Esthave/Ritzau Scanpix

Ny uddannelse

Kongehuset har tidligere oplyst til Ekstra Bladet, at prins Nikolai næste år vil søge ind på en anden uddannelse, og at han indtil da vil fokusere på sin karriere som model.

- Prinsen har stoppet sin uddannelse i Forsvaret. Det er prinsens egen beslutning, og den kongelige familie er orienteret om den, har en repræsentant fra kongehusets kommunikationsafdeling tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Prins Nikolai har godt gang i karriern som model. Foto: Dust

Og årsagen til, at prins Nikolai har valgt at forlade hæren er ikke, at der er noget galt med uddannelsen. Det har grevinde Alexandra tidligere oplyst gennem sin privatsekretær, Helle von Wildenrath Løvgren, til Ekstra Bladet.

- Grevinden understreger, at beslutningen intet har med hverken uddannelsen eller stedet at gøre. Folk har været søde, og det har været helt, som prinsen har forventet. Det var bare ikke ham, sagde Helle von Wildenrath Løvgren på vegne af Alexandra.



Inden prins Nikolai rejste til Varde, havde han godt gang i sin modelkarriere.

I forsommeren debuterede han som model på catwalken for den britiske modegigant Burberry ved åbningen af Londons modeuge, og det er nu den karriere, prinsen vil forfølge de kommende måneder.