Prins Waldemar er død

Prins Waldemar af Schaumburg-Lippe er død. Han blev 79 år.

Det bekræfter hans datter, Eleonore Af Schaumburg-Lippe, over for Ekstra Bladet.

Han fik Eleonore Af Schaumburg-Lippe med sin første kone, hoffotografen Anne-Lise Johansen, som han blev skilt fra i 1992.

I et opslag på Facebook skriver Eleonore Af Schaumburg-Lippe:

'Jeg beklager meget med stor sorg at måtte meddele at min far Prins Waldemar er sovet stille ind om morgenen tirsdag den 11 august i USA (Ikke Corona-relateret). Først her til aften er jeg blevet orienteret. Jeg har masser af skønne ord og oplevelser, jeg gerne vil fortælle om min far verdens bedste far, men jeg er alt for chokeret og kan ikke finde de rette ord for nu - andet end følelsen af en stor kærlighed til min far. i mit hjerte'.

Prinsesse Eleonore-Christine af Schaumburg-Lippe sammen med sin far efter at have bestået sin sidste eksamen som Multimedie-designer på Teknisk Skole. Foto: Jørgen Jessen/Ritzau Scanpix

Eleonore Af Schaumburg-Lippe fortæller til Ekstra Bladet, at hun talte med sin far for sidste gang 8. august, og at han døde 11. august.

Prinsen blev født i Berlin og kom til Danmark med sin mor, danske prinsesse Feodora, i 1945. Efter fem år tog de dog retur. Prinsen vendte tilbage til Danmark med en bankuddannelse i baggagen.

Prins Waldemar, hvis fulde navn var Prins Waldemar Stephan Ferdinand Wolrad Friedrich Karl af Schaumburg-Lippe, levede et begivenhedsrigt liv i Danmark og var i 80'erne i de kulørte blade på ugentlig basis.

Prins Waldemar og Gertraud-Antonia Wagner-Schöppl blev gift i september 2008. Foto: Klavs Bo Christensen/Ritzau Scanpix

Da han i starten af 00'erne forlod Danmark til fordel for et liv med golf og turisme i Tyskland, sagde han følgende til Ekstra Bladet i 2001:

- Jeg kommer ikke til at savne Danmark. Kun min datter. Om jeg er dernede, eller om jeg er hér, så er der næppe nogen forskel på de følelser, Amalienborg nærer for mig. Ha! HA! Nej, jeg kommer ikke til at savne Danmark.

Han blev i 2008 gift med den østrigske dyrlæge og jurist, Gertraud-Antonia Wagner-Schoeppl.