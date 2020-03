Prinsesse Benedikte dropper gallafest

Prinsesse Benedikte er lørdag taget hjem fra Dansk Varmblods Hingstekåring i Herning. En messe, hvor der forventes at deltage over 50.000 mennesker på fem dage.

Prinsessens afsked betyder, at hun dropper den gallafest, hun skulle have deltaget i lørdag aften, hvor 5.000 mennesker forventes at deltage.

Det oplyser Kongehuset til Ekstra Bladet.

'Kongehuset forholder sig løbende til myndighedernes anbefalinger i forhold til COVID-19. Set i lyset heraf deltager Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte ikke i dagens program i Herning, oplyser Kongehusets Kommunikationsafdeling i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet kunne tidligere lørdag fortælle, hvordan prinsessen på grund af coronavirussens udbrud frabad sig at give hånd under et skolebesøg i Næstved torsdag, men alligevel var taget til den omdiskuterede messe i Herning.

Kongehusets Kommunikationsafdeling oplyser, at prinsesse Benedikte allerede var taget afsted til messen, før regeringens udmelding fredag, hvor de anbefalede arrangører at aflyse arrangementer med flere end 1000 gæster.

Dansk Varmblods Hingstekåring i Messecenter Herning er en af de få arrangementer, der ikke er blevet aflyst eller udskudt til trods for Mette Frederiksens anbefaling.

- Det er en opfordring, som vi forventer bliver efterlevet. Meldingen fra myndighederne er, at man skal aflyse arrangementer med mere end 1000 deltagere, sagde Mette Frederiksen fredag.

- Vi tror på, at arrangører vil udvise ansvar. Skulle det vise sig ikke at holde stik, så skal vi tænke på det næste skridt, sagde statsministeren.

