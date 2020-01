Prinsesse Benedikte overrasker publikum

Prinsesse Benedikte er tilsyneladende vild med Abba - i hvert fald dukkede hun til flere danskeres overraskelse op for at se 'Mamma Mia!'-musicalen onsdag aften i Tivoli

Royale fans kom hjem med en ekstra oplevelse i bagagen, da de onsdag aften deltog i premieren på musicalen 'Mamma Mia!' i Koncertsalen i Tivoli.

Her dukkede selveste prinsesse Benedikte nemlig op for at se blandt andre Annette Heick, Trine Gadeberg og Gordon Kennedy opføre den ikoniske musical og hits som 'Waterloo', 'Dancing Queen' og 'Money, Money, Money'.

Besøget var annonceret i kongehusets kalender forud for prinsessens ankomst, men det royale besøg kom som en overraskelse for mange af de fremmødte, der kiggede noget overrasket, da de fik øje på den royale gæst.

Prinsesse Benedikte ankom ti minutter før, forestillingen skulle gå i gang, og gik med et smil forbi den fremmødte presse og tog sig tid til at få taget et par billeder.

Hun ønskede dog ikke at svare på de store spørgsmål fra pressen, men svarede alligevel kort på, hvorfor hun var mødt op onsdag aften.

- Jeg holder meget af ABBA og alle sangene, sagde hun til den fremmødte presse, inden hun med et smil fortsatte ind i koncertsalen.

Prinsesse Benedikte ankommer til Tivoli.

Prinsesse Benedikte ønskede desværre ikke at tale meget med pressen, da hun ankom til Tivoli. Foto: Klaus Bo

Foto: Klaus Bo

Prinsesse Benedikte (75) er den næstældste datter af Kong Frederik 9. og Dronning Ingrid. Hun er lillesøster til Dronning Margrethe 2. og storesøster til Dronning Anne-Marie.

Hun giftede sig i 1968 med prins Richard Sayn-Wittgenstein-Berleburg, som hun har tre børn med.

