Raser efter hofchefens exit: Det var overdramatiseret

Poul Due Jensens Fond taler med store bogstaver, efter kronprinsparrets hofchef, Christian Schønau, har valgt at trække sig fra sin post som bestyrelsesformand i fonden.

Christian Schønau meddelte i går, at han forlader fonden, der ejer 88 procent af Grundfos, efter han blandt andet i Ekstra Bladet blev kritiseret for at besidde en dobbeltrolle.

- Det er ikke holdbart, at der kan rejses tvivl om en sammenblanding af interesser mellem mit hverv som hofchef for kronprinsparret og bestyrelseshvervet i Poul Due Jensens Fond, sagde han til Børsen.

Forvrænget

Direktøren i Poul Due Jensens Fond, Kim Nøhr Skibsted, kalder dog kritikken af Christian Schønau overdramatiseret.

- Jeg synes, at kritikken og omfanget af kritikken har været overproportioneret, overdramatiseret og fortænkt, og Danmark virker som et ualmindeligt lille land.

Grundfos' forbindelser til kongehuset 2011 Grundfos udnævnt som kongelig hofleverandør 2015 Poul Due Jensen deltager i kronprinsens jagt i Gludsted Plantage 2016 Poul Due Jensen deltager i kronprinsens jagt i Gribskov Grundfos deltager i kongehuset erhvervsfremstød i USA 2017 Poul Due Jensen deltager i kronprinsens jagt i Gribskov 2018 Poul Due Jensen og hans kone, Annette Hougaard Due Jensen, deltager i kronprinsens 50-års fødselsdag 2019 Christian Schønau bliver bestyrelsesformand i Poul Due Jensens Fond Vis mere Luk

- Når kommentatorer som Hans Engell og Thomas Larsen forsøger at sætte dagsordenen, ryger den sunde fornuft, og proportionerne blæses gevaldigt op, siger Kim Nøhr Skibsted.

Poul Due Jensens Fond donerede sidste år 95 millioner kroner, og der er i Grundfos-koncernen omkring 19.000 ansatte.

Kim Skibsted Nøhr blev direktør i Poul Due Jensens Fond i slutningen af 2018 efter interne problemer. Foto: Poul Due Jensens Fond

Kim Nøhr Skibsted understreger, at man respekterer hofchefens beslutning, men mener ikke, at kritikken af Christian Schønau er underbygget.

- Når man sammenblander Grundfos og fonden, og man tror, at en invitation til et statsbesøg skyldes, at han var bestyrelsesformand, er det fortænkt.

- Vi bliver inviteret på lige fod med alle mulige andre virksomheder. Grundfos, ikke fonden, inviteres sammen med en række andre gennem Dansk Industri med på statsbesøg og erhvervsfremstød, siger fondsdirektøren.

Problematisk

Sociolog og adjunkt ved CBS Christoph Ellersgaard, der står bag bøgerne 'Magteliten' og 'Tæm eliten', har blandt andre kaldt Christian Schønaus formandspost problemtatisk.

Han mener ikke, at det er en god idé, at hofchefen både er kronprinsparrets højre hånd og samtidig repræsenterer fondens interesser.

- Det er meget oplagt, at familien bag Grundfos nu kan blive favoriseret, når kronprinseparret skal besøge virksomheder, invitere til officielle arrangementer, og når der skal uddeles ordener og titler, har han han tidligere udtalt.

Berlingskes kommentator Thomas Larsen har skrevet i en analyse i avisen, at hofchefen med sin nye titel 'bevæger sig ind på en farlig kampplads', mens Hans Engel har kaldt beslutningen uklog.

Christian Schønau afviser at medvirke i et interview med Ekstra Bladet.

Kongehuset: Vi beklager

Mens kronprins Frederik tidligere har tiet, da han på pressemøde i Argentina blev spurgt om Christian Schønaus post som bestyrelsesformand, udtaler kongehuset sig nu.

I en skriftlig udtalelse ærgrer man sig over, at hofchefen har sagt farvel til sin post som bestyrelsesformand.

'Kongehuset beklager, at Christian Schønau har fundet det nødvendigt at træffe den beslutning, men har stor respekt for den'.

Kongehuset har ikke ønsket at stille op i et interview, hvor det har været muligt at stille opfølgende spørgsmål.