Raser over Frede: Han skal tage sig sammen!

Mandag meddelte kongehuset, at kronprins Frederik er kommet til skade, imens han stod på ski, og at han derfor har gennemgået en operation på Rigshospitalet, efter han har pådraget sig en mindre skade i skulderen.

At kronprins Frederik igen er kommet til skade, undrer ikke kongehusekspert Søren Jakobsen, der i den forbindelse har en kraftig opfordring til kronprinsen.

- Det er igen igen, at han kommer til skade, så det er ikke overraskende, selvom det burde være det. Vi har at gøre med en mand, der ikke er modtagelig over for gode råd, og som ikke vil holde op med at løbe alpint skiløb. Jeg synes, at han løber en for stor risiko. Det er ikke anbefalelsesværdigt for en person på hans alder og med hans ansvar, at man sætter sig selv i den position, siger han og fortsætter:

- Han skal passe på sit helbred, og det gør han tydeligvis ikke, for det her er sjette eller syvende skade, og han har fået rigtig mange advarsler. Han skal tage sig sammen og holde op, inden det går rigtig galt.

Ifølge Søren Jakobsen er det ved at være på tide, at kronprins Frederik skruer gevaldigt ned for tempoet, hvis han vil have en god tid, når han selv bliver konge.

- Det er en lille skade, og vi kender selvfølgelig ikke omstændighederne. Men man kan jo mistænke, at han har fået nok af børneleg, og at han så skulle ud og køre til, og det kan man altså ikke som 52-årig, når han har det ansvar, han har. Det er en skam, han ikke lytter og slapper af, siger han og fortsætter:

- Han burde lytte til sin mor og begynde at løbe langrend i stedet og løbe de ture, han nu en gang gør. Han skal ikke det andet.

Her ses kronprins Frederik sammen med kronprinsesse Mary og deres børn i Verbier i Schweiz.

En drengerøv

- Hvilket signal synes du, han sender, når han bliver ved med at komme til skade på den måde?

- Frederik er en drengerøv indeni, og han har svært ved at modtage meget fornuftig rådgivning på det lægefaglige. Fanden tager ved ham, siger han:

- Det handler om det fysiske, hvis han vil have et godt liv som konge. Vi har at gøre med en mand, der er meget veluddannet til kongeposten. Derfor skal han ikke udfordre skæbnen. Nu er det tid til at stoppe. Men jeg er bange for, at han ikke gør det, og derfor risikerer vi, at vi får en konge, der går med gangstativ, når det bliver hans tur. Han skal kende sine begrænsninger, men han lytter ikke, og det er et kæmpe problem. Det kommer til at belaste ham senere.

Ifølge Søren Jakobsen er det da også usædvanligt at se, at en royal med status som kronprins Frederik kommer så hyppigt til skade.

- Det er usædvanligt, for royale skal ikke lave de der vanvittige risikosport. Nogle steder får de royale forbud imod det, siger han og fortsætter:

- Ekstremsport er ikke for ham. Det har Frederik ikke forstået. Det skal han forstå nu, mens legen stadig er lidt god. Det var en lille skulderskade, men nu har han vist, at han kan, og så er det nok.

