Revser dronningens klima-brøler: - Som en trumpsk stupiditet

Det sker hverken hver dag eller hvert år, at dronning Margrethe møder modvind i Danmark. Ikke desto mindre har den snart 80-årige majestæt bragt sig selv i noget nær stiv kuling.

Det gør hun i det interview, som Politiken i dag bringer med dronningen i anledningen af hendes runde fødselsdag i næste uge.

Snakken falder blandt andet på, hvilke samfundsdebatter der interesserer hende, og her afslører Margrethe, at klimadebatten ikke er noget, der får hende at 'panikke'.

- Jamen, at mennesker spiller en rolle i klimaforandringer, det er der nok ingen tvivl om. Men om de er skabte – direkte – det er jeg ikke ganske overbevist om. Altså, jeg mener, at der er forandringer i klimaet, og det kan da være, at menneskelig aktivitet har spillet en rolle, siger dronningen blandt andet i interviewet med Politiken.

Majestætens udtalelser tøver kongehusekspert Søren Jakobsen ikke med at kalde for både ukloge og stupide.

- Man kan vel næsten ikke komme i tanke om noget mere kontroversielt at sige for tiden, siger han til Ekstra Bladet.

Han er mildt sagt overrasket over, at vores dronningen kan komme med en så klar holdning til noget, der er så højpolitisk.

- Hun plejer at være helt straight, når det handler om ikke at udtale sig politisk, så hun bryder i den grad med sit eget adelsmærke. Det er meget uklogt, og hun burde helt ind i rygmarven have en fornemmelse af, at 'det her holder jeg mig fra', siger han og fortsætter.

- Det er jo som en trumpsk stupiditet at sige sådan noget. Det falder helt udenfor hendes normale niveau, siger han.

Søren Jakobsen anerkender fuldt ud, at dronningen har ytringsfrihed som alle andre danskere.

- Men hun har jo netop brugt tiden fra 1972, da hun blev indsat som dronning, til nu til at være upolitisk. Og jeg har faktisk lidt ondt at hende, fordi hun falder helt uden for rollen nu. Jeg forstår slet ikke, at det her kunne ske, siger han.

Søren Jakobsen forventer dog ikke, at danskerne efter dronningens ord kommer til at tage lettere på klimaproblematikken.

- Nej, jeg tror, at folk vil have forståelse for, at dronningen har lavet en fejltagelse - måske den største i sin tid. Hun har sin anicinnitet. Havde det været Frederik, der havde sagt det, havde han fået bøllebank, lyder Søren Jakobsens vurdering.

En ting mener kongehuseksperten dog, at Margrethe har ret i i sin udtalelse om klimaet.

- I interviewet siger hun, at man ikke skal panikke, og det har hun ret i. Man skal aldrig panikke, for så kan man ikke handle fornuftigt, siger han.

Mette Frederiksen på banen

Ifølge Søren Jakobsen kan dronning Margrethes holdning til klimaet ikke bare få lov at fare.

- Det her er værre en en svipser. Det er mere alvorligt, siger han.

Søren Jakobsen mener, at statsminister Mette Frederiksen er nødt til at tage en snak med regenten.

- Der er jo ingen, der offentligt vil krumme et at de grå hår på hendes hoved, men Mette Frederiksen er nødt til at tale med dronningen under fire øjne og lade hende forstå, at det her ikke kan gentage sig, siger han og fortsætter.

- Dronningen taler jo ikke bare mod et samlet folketing - med undtagelse af et enkelt parti. Hun taler også mod videnskaben. Se bare, hvad der er sket med klimaet her under coronakrisen, siger han.

At det er kommet så vidt, at sådanne udtagelser får lov at komme ud i offentligheden, undrer Søren Jakobsen.

- Alt i forbindelse med interviewet er formentlig aftalt på forhånd og godkendt efterføglende. At hun er så galt på den, har hun formentlig opdaget nu, hvor reaktionerne er kommet. Men dronningen er jo ikke typen, der går ud og retter ting, hun har sagt.

- Men hun har virkelig været på tværs, understreger han.