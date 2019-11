Rige venner støtter Jokke-film med hemmeligt beløb

Hos venner søger man, hvad man selv mangler.

Prins Joachim har været på tiggergang for at hente finansiering til den aktuelle dokumentar-serie ’Prins Joachim fortæller …’.

Heldigvis trådte en række fonde og virksomheder til, heriblandt kongehusets rige venner i ECCO og Danfoss.

Størrelsen på den økonomiske gave er omgærdet af hemmelighedskræmmeri, men ECCO og Danfoss bekræfter, at de har støttet dokumentarserien, efter produktionen henvendte sig.

Producenten Anna von Lowzow vil ikke gå i detaljer med økonomien og understreger blot produktionens behov for penge.

- Støtten betød, at vi kunne producere dokumentarfilm af høj kvalitet, siger hun.

Højere luftlag

Den økonomiske håndsrækning er intet engangstilfælde. Netop ECCO og Danfoss har før rundhåndet hjulpet kongehuset økonomisk.

Sammen med LEGO købte de to virksomheder prins Joachim ud af Schackenborg Slot for 100 millioner kroner.

Danfoss har taget støtten op i højere luftlag ved at flyve kongehusets medlemmer til og fra eksotiske destinationer.

Som tilbagebetaling har firmaets ejere fået fine titler, invitationer til fester og royal tilstedeværelse ved fabriksåbninger.

Eksempelvis er ECCO-ejer Hanni Toosbuy Kasprzak og formand for Danfoss-fonden, Peter Mads Clausen, netop slået til ridder.

Danfoss-formand Jørgen Mads Clausen er endda udnævnt som kammerherre og derfor fast inventar til de royale fester, Hanni Toosbuy Kasprzak også inviteres til.

Køb opmærksomhed

Adjunkt og sociolog ved CBS Christoph Ellersgaard kender som medforfatter af ’Magteliten’ til relationerne mellem store virksomheder og kongehuset.

Han forklarer, at der eksisterer en problematisk gaveøkonomi, som rokker ved kongehusets neutralitet.

- Hvis deres fokus bliver særligt rettet på dem, der giver dem gaver, kan man købe sig til kongehusets opmærksomhed, siger han.

Kongehuset er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Seertal halveret Prins Joachims dokumentarserie har fået rosende anmeldelser og - for en DRK-produktion - flotte seertal. Tal fra Gallup viser, at det første af seriens seks afsnit havde 408.000 seere, hvilket gjorde udsendelsen til den mest sete den uge på DRK. Til sammenligning havde 'Den store bagedyst', der samlet set det mest sete tv-program den uge, 1,2 million seere. Nysgerrigheden efter prins Joachims projekt tog dog af, og i andet afsnit, der handler om demokrati, blev seertallene halveret til 220.000. Trods nedgangen bibeholdt prinsen førstepladsen over mest sete programmer på DRK.

Rige venner: Derfor støtter vi

Både ECCO og Danfoss afviser, at man har støttet prins Joachims dokumentarserie for at få kastet royalt stjernestøv over sig.

ECCOs kommunikationschef, Søren Kragh Pedersen, skriver i en mail, at man har støttet projektet, fordi det er et konstruktivt og oplysende projekt.

'ECCO Holding fik en henvendelse, og man fandt oplægget spændende og idéen god på grund af muligheden for at ramme et bredt publikum samt at bidrage til en del af historieundervisningen i folkeskolerne', skriver han.

Sydlige Danmark

Danfoss, der har støttet dokumentarserien gennem Fabrikant Mads Clausens Fond, udtaler, at man har doneret af flere årsager.

'Dele af fortællingen passer godt med fondens formål, nemlig at støtte og styrke udbredelsen af viden om det sydlige Danmark'.

'Samtidig fejres 100 året for genforeningen næste år, og også i den forbindelse var det relevant for os at bidrage', skriver Danfoss' kommunikationschef, Morten Thrane, i en mail.