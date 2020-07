Royal overpris: - En sag for huslejenævnet

Prisen for at leje prins Joachims villa er langt over den normale kvadratmeterpris i Gentofte kommune. En kommende lejer vil kunne klage

Prins Joachim kan se frem til en generøs leje for sine kvadratmeter i Klampenborg.

10. juni meddelte kongehuset nemlig, at prins Joachim, prinsesse Marie og deres to fælles børn, prins Henrik og prinsesse Athena, ikke kom hjem til Danmark efter et år som planlagt, men i stedet bliver i Paris i hvert fald tre år endnu.

Derfor står villaen nu tom, efter den i en længere periode var udlejet til tv-baronessen Caroline Fleming.

Kongehuset har over for Ekstra Bladet bekræftet, at villaen stadig skal udlejes.

- Kongehuset kan bekræfte, at Prins Joachims hus på Emiliekildevej fortsat skal udlejes.

Og det er ikke småpenge, huset skal lejes ud for.

Ifølge Se og Hør er det hele 80.000 kroner om måneden, lejeren skal have op af lommen for at leje den royale villa, der er på vilde 448 kvadratmeter.

Men selvom der er tale om en svimlende stor villa, er det altså stadig en overpris, når man ser på statistik og data for lejepriser i området for netop denne størrelse boliger.

Stor overpris

Det fortæller Mark Jensen fra husleje.dk, der arbejder med at indsamle statistik for netop lejepriser i landet.

Han har lavet regnestykket, der tydeligt viser, at Joachim altså tager utroligt mange penge pr. kvadratmeter.

- Boligen er ifølge BBR (Bygnings- og Boligregistret red.) 448 kvadratmeter. Med en månedlig leje på 80.000 kroner giver det en kvadratmeterleje pr. år på 2142 kroner, lyder det fra Mark Jensen, der med sin portal lever af at samle statistik på private lejemål.

Ifølge ham er gennemsnitslejen for huse i postnummeret, hvor huset ligger, på mere end 200 kvadratmeter på 1.872 pr. kvadratmeter om året.

Derfor kan han konkludere, at prins Joachims leje er 13 procent dyre end andre huse i samme postnummer og størrelse, der kan lejes.

- Det er sådan, at jo større boligen er, desto lavere bliver lejen pr. kvadratmeter. Derfor kan man også se, at hvis huset nu havde været 150 kvadratmeter, kunne prisen godt have været på 2514 kroner pr. kvadratmeter, men nu er boligen langt større, og derfor ligger lejen væsentligt over, hvad der er normalt.

En sag for huslejenævnet

Ifølge Mark Jensen er lejen så høj, at man faktisk ville stå med en sag, hvis en lejer ville anmelde den tårnhøje pris.

- Boligen er opført i 1919 og beliggende i Gentofte Kommune, som er reguleret efter de forholdsvis stramme regler om omkostningsbestemt husleje. Det er således ikke utænkeligt, at en kommende lejer vil kunne klage over prinsens husleje, da en leje på 2142 kroner pr. kvadratmeter om året godt kunne gå hen og blive vurderet som væsentligt over det lejedes værdi.

Han forklarer, at selvom huset højest sandsynligt har været igennem en renovering, der vil kunne hæve prisen pr. kvadratmeter, er det stadig meget højt sat.

- Boliger, der har mange forbedringer, kan prissættes noget højere, men selv den vil ikke ligge meget over 1700/1900 kroner pr. kvadrater. Det er relativt høj pris, de har tænkt sig at tage.

Kongehuset bekræfter endnu en gang over for Ekstra Bladet, at villaen stadig udlejes, men at de betragter alt andet omkring huset som en privat sag, og at de derfor ikke vil kommentere på lejen.

