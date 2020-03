Royal Run udskudt

Royal Run 2020, hvor danskerne kan løbe med kronprins Frederik, udskydes på grund af udbredelsen af coronavirus.

Det oplyser kongehuset på deres hjemmeside.

Løbet skulle være afholdt 1. juni i fem byer i Danmark, men løbet er nu udskudt til 6. september.

Royal Run skulle ligeledes være afholdt 28. maj i Nuuk i Grønland, men her er løbet udskudt til 30. august.

- Vi har i hele familien glædet os til at snøre løbeskoene til Royal Run. Men på grund af den aktuelle situation med covid-19 er vi desværre nødt til at udskyde årets løbefest, udtaler kronprins Frederik i forbindelse med udskydelsen.

80.000 danskere havde indtil videre meldt sig til løbet, der skulle løbe af stablen i København, Sønderjylland, Odense, Aalborg, Bornholm og i Nuuk.

Kronprinsparret håber, at danskerne vil bevare løbeglæden indtil da.

- Vi vil gerne opfordre alle løbeglade - unge som ældre - til at bevare glæden og begejstringen for motion, følge myndighedernes anbefalinger og væbne sig med tålmodighed, udtaler de.

Over 80.000 danskere har allerede sikret sig billet til årets Royal Run. Foto: Anita Graversen

For en sikkerheds skyld

Ifølge Morten Mølholm Hansen, der er direktør i Danmarks Idrætsforbund, udskyder de løbet af hensyn til deltagernes sikkerhed.

- Vores absolut vigtigste opgave er at sikre sikkerheden og sundheden for de deltagere og tilskuere, der bakker op om Royal Run. Derfor har vi valgt at træffe beslutningen om at udsætte begivenheden, og vi er meget taknemmelige for, at vi sammen med vores lokale arrangører på forholdsvis kort tid har kunnet finde en ny dato, siger han og tilføjer:

- Den nuværende situation påvirker os alle, også i Grønland, og det er for rigtig mange mennesker en meget vanskelig tid. Vi glæder os derfor til, at vi sammen til Royal Run efter sommer kan mødes i en glædelig folkefest i kølvandet på denne meget alvorlige tid'.

Kronprinsfamilien ser frem til, at de skal løbe med danskerne til efteråret i stedet. Foto: Kongehuset

Royal Run blev første gang afholdt i 2018 i anledningen af, at kronprins Frederik blev 50 år, og kronprinsfamilien håber, at Royal Run 2020 alligevel bliver en succes trods udskydelsen.

- Vi håber alle seks, at Royal Run kan blive et stort samlingspunkt efter sommerferien, og at alle indtil da passer på sig selv - og hinanden, lyder det fra kronprinsparret i en udtalelse.

Der er fortsat muligt at tilmelde sig i alle byer på nær Sønderborg, der er udsolgt.

Har man sikret sig en billet til Royal Run 2020, bliver den automatisk gældende til de nye datoer.